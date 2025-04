Urlaubsbuchungen weiter auf Rekordniveau - Online, Mobile-First und Payment als Erfolgsfaktoren (FOTO)

Dreilinden (ots) -



- Tourismusboom hält an: +12 % Umsatzwachstum 2023/24 - mehr Menschen verreisen

- Zahlungsoptionen als Erfolgsfaktor: Jeder zweite Reisende prüft diese direkt

auf der Startseite

- Fehlende Zahlartenvielfalt kostet Umsätze: Jeder Dritte bricht den

Bezahlvorgang ab, 30 % buchen unzufrieden. Digital Wallets wie PayPal senken

Kaufabbrüche

- Mobile-First: Reisende fordern nahtlose, geräteübergreifende Buchungen

- Online-Umsätze auf Rekordniveau: Marktanteil der Online-Buchungen steigt auf

38 % der Gesamtumsätze



Die Reiselust der Deutschen bleibt ungebrochen: Im abgelaufenen Touristikjahr

2023/24* verzeichnete der deutsche Reiseveranstaltermarkt ein Umsatzplus von 12

% im Vergleich zum Vorjahr. Die Preise sind im gleichen Zeitraum um 4 %

gestiegen, im letzten Jahr waren es noch 13 %. Diese Erkenntnisse zeigt die neue

Studie Travel Compass 2025 "Nahtlose Buchungserlebnisse entscheiden über den

Erfolg in der Reisebranche", die PayPal in Zusammenarbeit mit den

Branchenexperten Dr. Fried & Partner durchgeführt hat. Erstmals seit Jahren ist

der Anstieg der Buchungszahlen nicht mehr nur preis-, sondern vor allem

nachfragegetrieben - es verreisen wieder mehr Menschen.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu PayPal Holdings! Long 60,30€ 0,42 × 13,96 Zum Produkt Short 68,67€ 0,41 × 13,96 Zum Produkt