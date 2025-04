Goldinvest.de Max Iron Brazil - Hochgradiges Eisenerz nachgewiesen Schon in naher Zukunft soll das Eisenerzprojekt Floralia der kanadischen Max Resource (TSXV MAX / FSE M1D2) an die australische Börse gehen (Max Iron Brazil). Die Arbeiten auf der Liegenschaft im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, der in Brasilien führend in der Eisenerz- und Stahlproduktion ist, haben aber schon vor Längerem begonnen. Jetzt kann Max weitere, hochgradige Untersuchungsergebnisse melden!