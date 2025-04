INTERHYP AG / Interhyp-Zinsupdate: Zwischentief bei den Bauzinsen in Sicht

Geld sparen im schwankenden Zinsumfeld



"Wir sehen gerade eine leichte Abwärtsbewegung bei der Rendite der Pfandbriefe, an denen sich die Bauzinsen orientieren. Ein Zwischentief ist in Sicht, das Chancen für Kaufinteressierte bietet", sagt Mirjam Mohr, Vertriebsvorständin bei Interhyp Gruppe. "In den nächsten Tagen werden die Zinsen für 10-jährige Darlehen kurzfristig wieder unter die 3,7-Prozent-Marke sinken."

Zins-Zwischentiefs sind eine gute Gelegenheit, um bei der Finanzierung Geld zu sparen - wenn man gut vorbereitet ist. "Gerade in einem schwankenden Zinsumfeld ist der enge Austausch mit einer Finanzierungsexpertin oder einem Finanzierungsexperten umso wichtiger", sagt Mirjam Mohr. "Wer bereits alle für die Bank relevanten Unterlagen zusammengetragen hat, kann zügig einreichen, wenn sich die Konditionen verbessert haben."



Steigende Zinsen im weiteren Jahresverlauf möglich



Ein langfristiger Abwärtstrend bei den Bauzinsen ist laut der Mehrheit der Experten des Interhyp-Bankenpanels aber nicht in Sicht, wenn das Schuldenpaket für Infrastruktur und Verteidigung in die Umsetzung geht. "Mehr Konjunkturprogramme bedeuten mehr Staatsverschuldung und mehr Staatsanleihen auf dem Markt. Dieser Trend wird sich fortsetzen, da ganz Europa mehr Geld für Verteidigung ausgeben muss", heißt es aus dem Panel.



Demnach prognostizieren rund 67 Prozent der Experten für die kommenden Wochen steigende Zinsen in Richtung vier Prozent für 10-jährige Darlehen. Knapp 33 Prozent halten gleichbleibende Zinsen rund um das aktuelle Niveau für möglich.

"Der Bedarf an steigenden Verteidigungsausgaben dürfte für die EU bei 125 bis 250 Mrd. Euro jährlich liegen. Der hohe Finanzbedarf sollte mit der Emission neuer Anleihen (nationale Staatsanleihen oder in Form gemeinsamer Schulden) die Rentenmärkte belasten. In diesem Umfeld rechnen wir damit, dass die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen in Richtung 3% bis Jahresende ansteigen. Wir gehen von einer steileren Zinskurve zum Jahresende aus", so ein Panel-Teilnehmer.

Über Interhyp:



Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2024 ein Finanzierungsvolumen von 22,4 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.



Pressekontakt:



Valeria Honal, Senior Unternehmenssprecherin, Interhyp AG, Domagkstraße 34, 80807 München, Telefon: +49 (89) 20307 1281, E-Mail: presse@interhyp.de; https://www.interhyp.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12620/6005155 OTS: INTERHYP AG