Apple: Trump zerstört iPhone-Lieferkette – Aktie vor brutalstem Crash seit 2020

Apple steht erneut im Zentrum geopolitischer Spannungen. Mit der jüngsten Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump droht dem Technologieriesen ein erheblicher wirtschaftlicher Rückschlag – trotz jahrelanger Bemühungen, die globale Lieferkette zu diversifizieren.

Am Mittwoch präsentierte das Weiße Haus neue "reziproke Zölle", die vor allem auf Importe aus China zielen, aber auch andere Apple-Standorte massiv betreffen. Die Abgaben auf chinesische Waren steigen auf 54 Prozent, während Indien (26 Prozent), Vietnam (46 Prozent), Malaysia (24 Prozent), Thailand (36 Prozent) und selbst EU-Staaten wie Irland (20 Prozent) von den Strafmaßnahmen betroffen sind. Apple produziert in all diesen Ländern verschiedene Geräte – vom iPhone über AirPods bis zum Mac.