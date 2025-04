Warburg Research belässt Grenke auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

DerHamburger1 schrieb 13.03.25, 19:07

Grenke ist dann aber eher die Sparkasse als die Deutsche Bank. Es geht doch auch eher um das Geschäftsmodell, das eben sehr verlässlich ist. Aber bei Adam und Eva anzufangen und irgendwas von Bonitätsprüfung zu faseln, bringt halt nix. Macht Euch schlau, wie das Geschäftsmodell funktioniert, dann kann man diskutieren. Grenke hat so einige Leichen im Keller. Die steigenden Ausfallraten, die ja auch die Risikovorsorge enthält, sind es sicherlich nicht. Das regelt sich über die Risikoaufschläge bei den Zinsen so oder so von selbst. Oder alles geht den Bach runter. Dann sollte man gar keine Aktien halten.



Es geht aber auch gar nicht um die weite Zukunft, sondern die absurd hohen Abschläge bei der Bewertung, die in erster Linie durch die Nervosität entstanden ist. Grenke ist ja nicht alleine. Bei Hugo Boss sind wir auch wieder bei KGV 10 und da ist das Gewinnwachstum 2025 im Mittel sogar 15%. Wann soll man denn Aktien kaufen, wenn nicht bei absurd niedrigen Bewertungen. Das Risiko ist bei KGV 25 doch viel höher. Der große Tagesverlust schreibt hier die Beiträge. Man merkt doch hier, dass einige noch nie irgendetwas von Grenke gehört haben. Bonitätsprüfung bei KMUs. Ich lach mich krank.