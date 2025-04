Sportartikel-Aktien mit Kursrutsch wegen US-Zollpaket

(Neu: Vorbörsliche US-Kurse, Evercore-Stimme)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die von den USA angekündigten Importabgaben sorgen am Donnerstag für einen Kurssturz bei Sportartikelaktien. Weil die Unternehmen für den großen US-Markt viele Waren außerhalb der Vereinigten Staaten produzieren lassen, brachen die Aktien von Adidas und Puma im Frankfurter Handel um bis zu etwa zehn Prozent ein. Erstmals seit fast einem Jahr wurden die Adidas-Aktien wieder zu Kursen unter 200 Euro gehandelt. Puma erreichten nahe 20 Euro ein Tief seit 2016.

Beim US-Konkurrenten Nike sackte der Kurs im vorbörslichen New Yorker Handel um 8,5 Prozent ab auf 59 US-Dollar. Die Aktie könnte damit im offiziellen Handel erstmals seit Ende 2017 wieder unter 60 Dollar gehandelt werden. Titel von Under Armour steuern in New York auf ein Minus von sechs Prozent zu und für Lululemon zeichnet sich vor dem Börsenstart ein Kursrutsch von elf Prozent ab.