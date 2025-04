Deutlicher Preisrückgang im März / mehr-tanken Report März 2025

Stuttgart (ots) - Nach dem Anstieg der Kraftstoffpreise in den ersten Wochen des

Jahres, sind die Durchschnittspreise im März in Deutschland wieder deutlich

gesunken. Die Preise verringerten sich für Super E5 um 5,1 Cent pro Liter, für

Super E10 um 5,2 Cent und für Diesel um 6 Cent. Der durchschnittliche Preis für

den Liter Super E5 lag im März bei 1,753 Euro, für Super E10 bei 1,694 Euro und

für Diesel bei 1,623 Euro [unter https://www.motorpresse.de/presse/news/mehr-tan

ken-report-kraftstoffpreise-maerz-2025/ können verschiedene Grafiken

heruntergeladen werden]



Am 12. März wurde mit 1,731 Euro pro Liter der niedrigste Preis für Super E5

verzeichnet, während am 3. März der höchste Preis des Monats mit 1,796 Euro pro

Liter erreicht wurde. Der Monat begann auf einem hohen Preisniveau, fiel dann

deutlich ab, zeigte zur Monatsmitte leichte Schwankungen und stieg zum

Monatsende wieder etwas an. Besonders günstige Tankmöglichkeiten gab es

donnerstags und freitags, während die Preise samstags und sonntags am höchsten

waren.





Vermehrte Preisschwankungen bei Super E5, E10 und Diesel im MärzIm März variierten die Preise für Super E5 und Super E10 mit täglichenSchwankungen von 8,6 bis 13,7 Cent pro Liter. Für Diesel lagen diePreisschwankungen im Durchschnitt zwischen 8,9 und 13,8 Cent pro Liter.Super E5 günstig in Berlin, NRW und Mecklenburg-Vorpommern - Minimaler Anstiegbei AutobahnpreisenIm März wurden in Berlin die niedrigsten Preise für Super E5 mit 1,728 Euro proLiter, in Nordrhein-Westfalen mit 1,739 Euro und in Mecklenburg-Vorpommern mit1,743 Euro festgestellt. Im Gegensatz dazu lagen die höchsten Preise inSachsen-Anhalt bei 1,772 Euro, in Sachsen bei 1,771 Euro und inSchleswig-Holstein bei 1,768 Euro pro Liter. Auch auf den deutschen Autobahnengab es einen deutlichen Rückgang der Kraftstoffpreise. Der Preis für Super E5fiel um 5,3 Cent und betrug im Durchschnitt 1,917 Euro pro Liter.Besonders hohe Literpreise wurden auf den Autobahnen in Hamburg mit 2,265 Euround in Sachsen mit 2,148 Euro verzeichnet. Ein erheblicher Vorteil ergibt sichbeim Tanken abseits der Autobahnen. So konnte man in Hamburg bei Super E5 proLiter bis zu 51,6 Cent sparen. Bei einem Tankvolumen von 70 Litern ergibt sichdaraus eine Ersparnis von insgesamt 36,12 Euro pro Tankfüllung.Das Städte-RankingRegionale Unterschiede von bis zu 25,3 Cent pro Liter E5Auch im März 2025 gab es in verschiedenen deutschen Städten erheblichePreisunterschiede für Super E5. Die höchsten Preise pro Liter wurden in Konstanzmit 1,931 Euro, in Dormagen mit 1,855 Euro und in Trier mit 1,848 Eurofestgestellt. Im Gegensatz dazu waren die günstigsten Preise in Hilden mit 1,684