KfW geht finanziell gestärkt in das Jahr 2025

Frankfurt am Main (ots) -



- Vorstandsvorsitzender Stefan Wintels: KfW bestens gerüstet, um Bundesregierung

bei der Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland zu unterstützen

- Finanzielle Solidität eröffnet Spielräume - Kernkapitalquote im Jahr 2024 auf

30,2 Prozent gestiegen

- Gewinn von 1,4 Milliarden Euro trotz deutlich erhöhtem Einsatz von

Eigenmitteln in der Förderung; Erwirtschaftetes Ergebnis auf 2,1 Milliarden

Euro gestiegen



Die KfW ist finanziell stark aufgestellt aus dem Geschäftsjahr 2024 gegangen und

gut gerüstet, um der neuen Bundesregierung bei der Umsetzung ihrer

Wachstumspläne für Deutschland zur Seite zu stehen. Das sagte Stefan Wintels,

Vorstandsvorsitzender der KfW, bei der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt. "Die

neue Bundesregierung hat sich viel vorgenommen, um den Wirtschaftsstandort

Deutschland zu stärken. Die KfW hat großes Know-how bei zahlreichen Themen, die

die Bundesregierung als Zukunftsfelder identifiziert hat. Dieses können wir

sofort einbringen", sagte Wintels. "Das Geschäftsjahr 2024 hat erneut gezeigt:

Die KfW hat eine große finanzielle Schlagkraft. Diese wollen wir für die

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz Deutschlands einsetzen."







Er lag zwar leicht unter dem Wert des Vorjahres von 1,6 Milliarden Euro, er

erreichte damit aber den Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.



Die KfW setzte 2024 im Fördergeschäft rund 500 Millionen Euro eigene Mittel ein,

um die Konditionen ihrer Förderung weiter zu verbessern. Dies ist der höchste

Wert seit über zehn Jahren. Schwerpunkte lagen in der Förderung von Mittelstand,

Digitalisierung und Umwelt. Im laufenden und in den kommenden Jahren plant die

KfW, eigene Mittel mindestens in dieser Größenordnung einzusetzen.



Vor Abzug dieses Förderaufwands, der Steuern sowie der IFRS-Effekte lag das

Erwirtschaftete Ergebnis der KfW bei 2,1 Milliarden Euro und damit 11,4 Prozent

über dem Vorjahreswert (1,9 Milliarden Euro).



Seine Risikotragfähigkeit hat der KfW-Konzern weiter gestärkt. Die

aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalquoten lagen zum Jahresende 2024 für die

Gesamtkapitalquote bei 30,3 Prozent sowie für die (harte) Kernkapitalquote bei

30,2 Prozent. Durch die Umsetzung der CRR III (Capital Requirements Regulation

III) in EU-Recht per 1. Januar 2025 reduzieren sich die Eigenkapitalquoten um

rund 2,0 Prozentpunkte (Kapitalquoten per Ende Februar 2025: 28,1 Prozent). Nach

wie vor bewegen sich die Eigenkapitalquoten auf einem sehr hohen Niveau.



Fördergeschäft legte 2024 leicht zu



Das Jahr 2024 war für die KfW ein erneut starkes Förderjahr. Das Seite 2 ► Seite 1 von 5





Im vergangenen Jahr machte der KfW-Konzern einen Gewinn von 1,4 Milliarden Euro.Er lag zwar leicht unter dem Wert des Vorjahres von 1,6 Milliarden Euro, ererreichte damit aber den Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.Die KfW setzte 2024 im Fördergeschäft rund 500 Millionen Euro eigene Mittel ein,um die Konditionen ihrer Förderung weiter zu verbessern. Dies ist der höchsteWert seit über zehn Jahren. Schwerpunkte lagen in der Förderung von Mittelstand,Digitalisierung und Umwelt. Im laufenden und in den kommenden Jahren plant dieKfW, eigene Mittel mindestens in dieser Größenordnung einzusetzen.Vor Abzug dieses Förderaufwands, der Steuern sowie der IFRS-Effekte lag dasErwirtschaftete Ergebnis der KfW bei 2,1 Milliarden Euro und damit 11,4 Prozentüber dem Vorjahreswert (1,9 Milliarden Euro).Seine Risikotragfähigkeit hat der KfW-Konzern weiter gestärkt. Dieaufsichtsrechtlichen Eigenkapitalquoten lagen zum Jahresende 2024 für dieGesamtkapitalquote bei 30,3 Prozent sowie für die (harte) Kernkapitalquote bei30,2 Prozent. Durch die Umsetzung der CRR III (Capital Requirements RegulationIII) in EU-Recht per 1. Januar 2025 reduzieren sich die Eigenkapitalquoten umrund 2,0 Prozentpunkte (Kapitalquoten per Ende Februar 2025: 28,1 Prozent). Nachwie vor bewegen sich die Eigenkapitalquoten auf einem sehr hohen Niveau.Fördergeschäft legte 2024 leicht zuDas Jahr 2024 war für die KfW ein erneut starkes Förderjahr. Das