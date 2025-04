BIRKENSTOCK ERÖFFNET NEUEN STORE IM PARISER QUARTIER SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

Linz Am Rhein, Germany and Paris (ots/PRNewswire) - BIRKENSTOCK setzt seine

Expansion in Frankreich mit der Eröffnung eines neuen Stores im Herzen von Paris

fort. Nach dem erfolgreichen Debüt im Künstlerviertel Le Marais im vergangenen

Jahr stärkt BIRKENSTOCK mit seinem zweiten Pariser Retail-Standort seine

Markenpräsenz in einer der dynamischsten und kulturell vielfältigsten

Hauptstädte Europas. Der neue Store bereichert die kulturelle Landschaft des

historischen Stadtviertels Saint-Germain-des-Prés mit den zeitlosen

Footwear-Designs und dem legendären Fußbett-Erlebnis der Marke.



Der neue Store befindet sich im 6. Arrondissement in der 4 Rue de Sèvres in

Saint-Germain-des-Prés, das für sein intellektuelles und künstlerisches Erbe

bekannt ist. Einst Heimat weltberühmter Schriftsteller, Philosophen und

Jazzmusiker, gilt das Viertel noch heute als Zentrum der Pariser Kulturszene, wo

Kreativität und Handwerkskunst gedeihen. Von Vordenkern des Existenzialismus wie

Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir bis hin zu den legendären Cafés, wo

einst Miles Davis auftrat - Saint-Germain war schon immer ein Ort der

Inspiration. Die Verbindung von Tradition und Innovation machen das Viertel zum

perfekten Standort des neuen BIRKENSTOCK Stores, wo treue Fußbett-Liebhaber und

neue Markenfans gleichermaßen willkommen sind.





