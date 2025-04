US-Dollar: Deutsche Bank sieht "Vertrauenskrise", Zölle schaden

Der Devisenmarkt hat auf die neue Zolloffensive der US-Regierung eine klare Antwort gegeben: Der Euro steigt, der US-Dollar fällt – und zwar kräftig. Die Gemeinschaftswährung kletterte am Donnerstag zeitweise über die Marke von 1,11 US-Dollar und markierte bei zuletzt 1,1090 US-Dollar den höchsten Stand seit Ende September.

Die Deutsche Bank warnt vor einer zunehmenden "Vertrauenskrise" beim US-Dollar, die dazu führen könnte, dass sich ausländische Investoren aus US-Dollar-Allokationen zurückziehen könnten, erklärte George Saravelos, der weltweite Leiter der FX-Analyse bei dem Finanzkonzern, am Donnerstag. Der US-Dollar droht seinen Status als "sicherer Hafen" zu verlieren, da immer mehr Investoren das Vertrauen in die US-Währung angesichts der erratischen Politik in Washington verlieren.