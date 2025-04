Studie bringt Bakterienbelastung mit Schmerzen bei venösen Ulzera in Verbindung und zeigt wirksame Reduktion mit MolecuLight

TORONTO, 3. April 2025 /PRNewswire/ -- Eine bahnbrechende Studie, die im The Journal of Vascular Surgery veröffentlicht wurde: Venen- und Lymphkrankheiten hat einen signifikanten Zusammenhang zwischen der bakteriellen Belastung und den Schmerzen bei Patienten mit venösen Beingeschwüren (VLUs) aufgedeckt und damit das Potenzial der Fluoreszenzbildgebungstechnologie von MolecuLight zur gezielten Behandlung und Verbesserung der Lebensqualität der Patienten aufgezeigt.

Die Studie mit dem Titel "Unveiling the relationship between pain and bacterial load in venous ulcers with implications in targeted treatment" wurde von der Gefäßchirurgin Dr. Alisha R. Oropallo, MD, geleitet und untersuchte 46 Erwachsene mit schmerzhaften VLUs. Die Forscher nutzten das Fluoreszenz-Bildgebungsgerät von MolecuLight, um das Vorhandensein von Bakterien in Echtzeit zu visualisieren und zu kartieren und diese Bereiche mit den von den Patienten angegebenen Schmerzregionen zu überlagern. Die Ergebnisse zeigten, dass sich schmerzhafte Regionen häufig mit Bereichen bakterieller Fluoreszenz überschnitten. Die objektiv gezielte Entfernung von Bakterien, die in Echtzeit durch die MolecuLight-Bildgebung gesteuert wurde, führte zu einer statistisch signifikanten Verringerung der Schmerzwerte unmittelbar nach dem Eingriff, wobei am folgenden Tag eine noch stärkere Verringerung beobachtet wurde.