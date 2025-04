Medikamente von US-Zöllen ausgeschlossen

ptcheckX schrieb 27.03.25, 17:10

Ich glaube es kommt ganz darauf an in welchem Kontext die Kapitalerhöhung beschlossen wird. Wenn mit dieser die rechtlichen Probleme in den USA geklärt werden, könnte ich mir auch gut vorstellen dass der Kurs steigt.

Und bisher ist nicht sicher ob überhaupt eine Kapitalerhöhung kommt. Bayer hat als einige der wenigen DAX Unternehmen kein bedingtes Kapital, d.h. Man will sich erstmal die Flexibilitat schaffen, wie viele andere Unternhmen auch.

Ich hoffe auf die Gesetzinitiativen oder dem Supreme Court