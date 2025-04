Deutschland, Wasserstoffland - Wirtschaftsallianz fordert klare Rahmenbedingungen für klimaneutrale Energie (FOTO)

Berlin (ots) - Deutschland steht an einem entscheidenden Punkt: Nur mit

Wasserstoff ist eine klimaneutrale Industrie möglich. Die neue

Wirtschaftsallianz Hydrogen Germany, ein Zusammenschluss führender Unternehmen

entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette, fordert von der Bundesregierung

schnelle Maßnahmen zur Unterstützung des Markthochlaufs. Denn nur mit klaren

politischen Rahmenbedingungen, zügigen Genehmigungen und verlässlichen

Finanzierungsmodellen kann Deutschland zum Wasserstoffland werden.



"Deutschland, Wasserstoffland" - unter diesem Motto hat sich die neugegründete

Wirtschaftsallianz Hydrogen Germany auf der diesjährigen Hannover Messe

vorgestellt. Hydrogen Germany ist ein Zusammenschluss führender Unternehmen

entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette. Ihr Ziel ist es,

Deutschland als Wasserstoffland zu etablieren und damit Industriearbeitsplätze,

Energieversorgungssicherheit und technologische Führungspositionen zu sichern.

"Gemeinsam machen wir Deutschland zum Wasserstoffland - weil Wasserstoff der

Schlüssel für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft, eine erfolgreiche

Transformation und eine sichere Energieversorgung ist", betonten die Vertreter

von Hydrogen Germany im Rahmen der gemeinsamen Pressekonferenz.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Doch der Erfolg der Wasserstoffwirtschaft hängt maßgeblich auch von politischenWeichenstellungen ab - und genau hier sieht die Allianz dringendenHandlungsbedarf.Klare Forderungen an die neue Bundesregierung"Deutschland steht an einem entscheidenden Punkt: Die Transformation zurKlimaneutralität und die Sicherung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit müssenzusammen gedacht werden. Wasserstoff ist dabei kein optionaler Baustein - er isteine Notwendigkeit. Damit der Wasserstoffhochlauf gelingen kann, benötigen wirklare Rahmenbedingungen", betont Susanne Thöle, Director Hydrogen bei Uniper.Die Wirtschaftsallianz Hydrogen Germany richtet daher einen klaren Appell an dieBundesregierung: Der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft muss auch vonpolitischer Seite aktiv unterstützt werden!"Wir müssen uns mehr Pragmatismus statt Perfektionismus zutrauen: DerWasserstoffhochlauf in Deutschland und Europa steht und fällt mit derRegulierung. Wir müssen schneller und einfacher in die Umsetzung kommen -gemeinsam mit der neuen Bundesregierung und der Europäischen Kommission",fordert Dr. Hans Dieter Hermes, EVP Hydrogen & Clean Energies von SEFE. "Dabeigilt es, bei fehlgeleiteter Regulierung nachzusteuern und sie pragmatischanzupassen, insbesondere bei den Anforderungen für erneuerbaren undkohlenstoffarmen Wasserstoff. Der Markt braucht Raum zum Wachsen, sonst