Volker Sameske sorgt mit präventiven Maßnahmen für unternehmerische Handlungsfähigkeit in kritischen Situationen (FOTO)

Hamburg (ots) - Es stellt sich nicht so sehr die Frage, ob eine Krise ausbricht,sondern wann - und deshalb sollten kleine und mittelständische Unternehmen aufkritische Situationen vorbereitet sein. Um ihnen genau dabei zu helfen, hatVolker Sameske mit seiner QM Academy die Initiative Einfach Krisenfestgegründet. Warum Krisenfestigkeit eine Frage des Qualitätsmanagements ist undmit welchen Maßnahmen Volker Sameske die Unternehmen sicherer undwiderstandsfähiger macht, erfahren Sie hier.Wir haben heute mehr und heftigere Krisen als noch vor zehn Jahren: Unwettertreten nachweislich häufiger auf und verursachen größere Schäden, Lieferkettendrohen aufgrund geopolitischer Spannungen zusammenzubrechen und Cyberangriffeauf Unternehmen nehmen beständig zu. "In den meisten Unternehmen werden dieseGefahren natürlich wahrgenommen, doch die Verantwortlichen handeln oft nach demMotto: 'Das Schlimmste wird schon nicht eintreten' oder auch 'Mich wird es schonnicht treffen'", berichtet Volker Sameske, Gründer von Einfach Krisenfest undder QM Academy. "Dazu kommen potenzielle Risiken, die selten jemand auf demSchirm hat: Was passiert beispielsweise, wenn ein Mitarbeiter im Streit kündigtund aus Wut eine wichtige Datenbank löscht? Welche Alternative gibt es, wenn dereinzige Lieferant für ein Bauteil plötzlich pleitegeht? Wird die Arbeitreibungslos weiterlaufen, wenn der Geschäftsführer bei einem Verkehrsunfallstirbt? Ist das Unternehmen auf solche und zahlreiche andere Szenarien nichtvorbereitet, droht ihm ein Stillstand, der Schäden in Millionenhöhe verursachenkann. Wir erinnern uns noch gut an die Corona-Pandemie und sollten daher wissen,dass ein Fehlen sinnvoller Strukturen und Prozesse schwere Auswirkungen habenkann.""Es gilt, präventiv zu handeln, um für alle Krisenfälle gewappnet zu sein, dennwer eine klare Strategie für Notsituationen hat, wird sie souverän und mühelosmeistern. Krisenvorsorge muss dabei weder kompliziert noch zeitintensiv sein",fügt der Unternehmensberater hinzu. Volker Sameske kann auf mehr als 25 JahreErfahrung im Qualitätsmanagement verweisen. Dabei erlaubt es ihm seineExpertise, die Effizienz und Effektivität von Unternehmensprozessen zuverbessern - und so die Handlungsfähigkeit kleiner und mittelständischerBetriebe in kritischen Situationen zu gewährleisten. Mit der QM Academy und derInitiative Einfach Krisenfest steht er für maßgeschneiderte und pragmatischeLösungen, die leicht verständlich und direkt umsetzbar sind. Die Unternehmen