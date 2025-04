GOLDMAN SACHS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 197 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. In der Energiepolitik bewege sich was, schrieb Analyst Ajay Patel in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Die Jahre der unprofitablen Altaufträge, höherer Kosten und Lieferkettendruck seien weitgehend vorbei. Zwar blieben noch Risiken mit Blick auf Wettbewerb durch China, doch die Margen erholten sich allmählich. Das erste Quartal, über das Vestas am 6. Mai berichten wolle, dürfte schwach verlaufen sein./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2025 / 21:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 12,80EUR auf Tradegate (03. April 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ajay Patel

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 197

Kursziel alt: 197

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m