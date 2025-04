Leonardo will Satelliten-Allianz mit Airbus und Thales - Alternative zu Starlink

ROM/TOULOUSE/PARIS (dpa-AFX) - Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Leonardo will mit Airbus und Thales ein Satellitenbündnis aufbauen. Dies könnte auch eine Alternative zu Elon Musks Starlink-System schaffen. "Im Moment arbeiten wir zusammen und versuchen herauszufinden, ob es möglicherweise gute Synergien gibt, ob dies aus Sicht des Marktes sinnvoll ist und natürlich auch, ob dies aus kartellrechtlicher Sicht akzeptabel ist", sagte Leonardo-Chef Roberto Cingolani dem Sender CNBC in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview.

Mit Blick auf ein solches Vorhaben hatte Cingolani in einer Rede am Mittwoch dafür geworben, dass die Kartellregeln in "Notzeiten" flexibler sein sollten.