Schmerzhafter Trendbruch

Ausgehend von den Tiefständen aus Oktober 2022 bei 93,44 Euro konnte Adidas sich auf die untere Begrenzung eines längerfristigen Aufwärtstrends verlassen und dementsprechend zur Oberseite ansteigen. In der Folge gelang es mittelfristig sogar zeitweise über das 61,8 % Fibonacci-Retracement von 243,50 Euro zu Beginn dieses Jahres zuzulegen. Dieser Ausbruch erwies sich jedoch als Fehlsignal, die Aktie verlor auf ihren Sekundärtrend in den Bereich von rund 220,00 Euro an Wert. Donald Trumps Zollhammer hat schließlich dem Wert den Rest gegeben und auf unter 200,00 Euro talwärts geschickt. Zwar liegt an dieser Stelle die erste mögliche Trendwendechance ausgehend vom 61,8 % Fibonacci-Retracement, weitere Abschläge könnten jedoch aufkommen und der Aktie noch erheblich zusetzen.

Handelsordnung auf den Kopf gestellt