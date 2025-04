30.000 m umfassendes Bohrprogramm für das Goldprojekt AurMac im Yukon angekündigt

Cranbrook, B.C., 3. April 2025 / IRW-Press / Eagle Royalties Ltd. („ER.CN“: CSE oder „Eagle Royalties“) hat vor kurzem von der Aufnahme eines 30.000 m umfassenden Diamantbohrprogramms auf dem Projekt AurMac von Banyan Gold Corp. im zentralen Yukon erfahren (siehe Pressemeldung von BYN vom 27. März unter diesem Link ). Eagle Royalties ist über Royalties, die zwischen 0,5 % und 2 % (ohne Klausel, die einen Rückkauf ermöglichen würde) liegen, an zahlreichen Claims beteiligt, die den Bereichen mit den von Banyan definierten vermuteten Ressourcen in den Lagerstätten Airstrip und Powerline (ganz oder teilweise) zugrunde liegen. Weitere Informationen zur Royalty-Beteiligung am Projekt AurMac finden Sie unter folgendem Link .

Der jüngsten Ankündigung zufolge will sich Banyan auf die weitere Erweiterung und Definition der mineralisierten Zonen in den Gebieten Airstrip und Powerline konzentrieren, Gebiete mit einer höhergradigen Mineralisierung - insbesondere in Oberflächennähe (<100 m) - abgrenzen sowie nahe und fern gelegene Ziele erproben, die bei geochemischen Bodenprobenahmen und geophysikalischen Vermessungen ermittelt wurden.

Wie von Banyan berichtet, hat das Unternehmen 118 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von mehr als 21.000 m in den Gebieten der Lagerstätten Powerline und Airstrip absolviert. Unter anderem hat Banyan bedeutende Bohrergebnisse aus Bohrloch AX-24-590 im Gebiet Airstrip gemeldet, in dem ein Abschnitt von 15,9 m mit einem Gehalt von 9,32 g/t Gold, einschließlich 3,7 m mit 33,43 g/t Gold und 13,8 m mit 3,81 g/t Gold, in 77,9 m Tiefe durchteuft wurden. Im Zuge der Bohrungen im Jahr 2024 bei der Lagerstätte Powerline konnte man in 16 Bohrlöchern Abschnitte mit Gehalten von mehr als 50 Grammmeter ermitteln; unter anderem wurde in AX-24-540 ein Abschnitt von 23,1 m mit 5,68 g/t Gold auf 159,3 m, einschließlich 0,2 m mit 539,3 g/t Gold, durchteuft (siehe Pressemeldung vom 3. März 2025 unter diesem Link).

Die Standorte der Bohrlöcher 2024 bei AurMac finden Sie unter diesem Link.

Die vorstehenden Fachinformationen im Hinblick auf die Bohrstandorte und Analyseergebnisse wurden direkt aus den Pressemeldungen von Banyan Gold übernommen. Detailliertere Informationen zu den Bohrungen, Analyseverfahren und Ergebnissen sind in der vollständigen Pressemeldung von Banyan nachzulesen. Das Management von Eagle Royalties ist der Ansicht, dass die gemeldeten Schätzungen der wahren Mächtigkeit und die Koordinaten der Bohrstandorte zwar korrekt sind, weist jedoch darauf hin, dass ER nicht über detaillierte Geodaten oder finale Messdaten der Bohrlochstandorte in Bezug auf jene Claims verfügt, an denen ER über Royalties beteiligt ist.