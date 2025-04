BP zündet Gas-Turbo in Trinidad – Aktie stürzt nach US-Zollschock ab!

Der britische Energieriese BP hat die Gasförderung an seinem neuen Cypre-Feld in Trinidad und Tobago aufgenommen. Das Unternehmen setzt damit seine Strategie fort, verstärkt auf fossile Brennstoffe zu setzen, nachdem es Anfang des Jahres von früheren Reduktionsplänen abrückte. Trotz des Produktionsanstiegs gerät die BP-Aktie im heutigen Handel unter Druck, belastet von fallenden Ölpreisen und neuen US-Zöllen, die den Markt erschüttern.

Laut einer Mitteilung von BP vom Donnerstag wird das Cypre-Feld eine tägliche Produktion von rund 250 Millionen Kubikfuß erreichen. Diese Entwicklung ist ein bedeutender Schritt für BP, das bereits große LNG-Exportanlagen in dem karibischen Inselstaat betreibt. CEO Murray Auchincloss, der im Februar eine Kehrtwende hin zu verstärkten Investitionen in Öl und Gas verkündete, will die Produktion bis zum Ende des Jahrzehnts auf bis zu 2,5 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag steigern.