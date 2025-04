Wirkung der Autozölle am Beispiel von BMW Spartanburg, USA

Noch zum Jahresstart schienen US-Aktien das Maß der Dinge, doch schnell drehte sich der Wind: Der Kapitalstrom kehrt um, Europa wird stärker wahrgenommen, und Trumps brachiale Zollpolitik setzt alte Allianzen unter Druck. Statt Zusammenarbeit erleben wir ein transatlantisches Familien-Drama: Die USA, enttäuschte Eltern, üben Druck aus, während Europa wie ein trotziges Kind auf Unabhängigkeit pocht. Am Beispiel von BMW zeige ich in Kapitel 2, wie die Zölle sich konkret auswirken.

BMW in den USA: Produktion ohne echte Wertschöpfung

Das BMW-Werk Spartanburg in South Carolina ist das größte BMW-Werk weltweit, aber es ist primär ein Montagewerk und kein vollintegriertes Motorenwerk. Das heißt: Viele zentrale Komponenten wie Motoren, Getriebe und Batteriezellen kommen aus anderen Werken, insbesondere aus Deutschland, Österreich und China.

SUV-Produktion für den Weltmarkt

In Spartanburg werden vor allem SUVs (bzw. BMW spricht von ”SAVs”, Sports Activity Vehicles) für den Weltmarkt gebaut, darunter die Modelle BMW X3, X4, X5, X6, X7 und der neue BMW XM (High-Performance-Hybrid). Diese Fahrzeuge werden dort karosseriebau-, lackier- und montagefertig produziert. Das Werk ist hoch automatisiert und auf große Stückzahlen ausgelegt, rund 1.500 Fahrzeuge verlassen das Werk pro Tag.

Wertschöpfung bleibt in Europa und Asien

Doch die komplexen Vorprodukte, bei denen der größte Teil der Wertschöpfung erfolgt, kommen nicht aus den USA. Die meisten Motoren werden aus Deutschland und Österreich importiert. So insbesondere Dieselmotoren aus dem BMW-Werk Steyr und Motoren für Benziner und Plug-in-Hybride aus dem Werk München. Die Getriebe kommen zu einem großen Teil von ZF aus Friedrichshafen.

Batteriezellen als neuralgischer Punkt

Batteriezellen kommen aus Südkorea oder China (Samsung SDI, CATL oder EVE Energy). Die Zellen werden in Spartanburg im sogenannten Battery Assembly Center zu kompletten Hochvoltbatterien (also Batteriesystemen mit Gehäuse, Kühlung, Steuerung etc.) montiert. Das ist ähnlich wie bei einem Computer: Der Akku kommt als Bauteil, und BMW baut daraus ein einsatzfertiges System fürs Fahrzeug.

Lokalisierung als strategische Antwort auf US-Zölle

BMW hat angekündigt, in Zukunft auf rundum regionale Lieferketten zu setzen, vor allem im Kontext der US-Subventionen durch den Inflation Reduction Act (IRA). Dafür baut BMW ein neues Batteriewerk in South Carolina, in unmittelbarer Nähe zu Spartanburg. Dort sollen ab 2026 auch Batteriezellen produziert werden – für die neue „Neue Klasse” an E-Modellen.