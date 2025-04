Pfandbriefbanken ziehen für 2024 positive Bilanz

Berlin / Frankfurt (ots) -



- vdp-Institute steigern Volumen ausgereichter Immobiliendarlehen

- Immobilienpreise lassen zweijährige Abwärtsentwicklung hinter sich

- Pfandbrief-Absatz und -Umlauf weiter auf hohem Niveau



Die im Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zusammengeschlossenen Institute

ziehen für das Geschäftsjahr 2024 ein positives Fazit. Ausschlaggebend ist dafür

zum einen, dass die 2022 eingetretene Abwärtsentwicklung am Immobilienmarkt im

Jahresverlauf in eine Seitwärtsbewegung überging und sich am Jahresende sogar in

eine leichte Aufwärtsentwicklung umkehrte - abzulesen an stabilisierten bzw.

leicht angezogenen Immobilienpreisen sowie am Anstieg des ausgereichten Volumens

an Immobiliendarlehen. Zum anderen stießen Pfandbriefe im vergangenen Jahr

erneut auf eine große Nachfrage, so dass die vdp-Mitgliedsinstitute wieder einen

hohen Pfandbrief-Absatz verzeichnen konnten.







zurechtgekommen."



Gero Bergmann



Das Jahr 2024 sei für Pfandbriefbanken von großer Intensität geprägt gewesen.

Vor allem das Übermaß an Regulierung, die durch den Bruch der

Regierungskoalition verursachte Unsicherheit sowie die zunehmenden

geopolitischen Krisen und Risiken standen für die Institute im Fokus. "Mit

diesem nach wie vor anspruchsvollen Marktumfeld sind unsere Institute erneut gut

zurechtgekommen - auch dank ihrer soliden Kapitalausstattung und besonnenen

Risikopolitik in ihrem auf erstrangiger Besicherung basierenden Kreditgeschäft",

betonte vdp-Präsident Gero Bergmann auf der heutigen Jahrespressekonferenz des

Verbands.



Positiv bewertete er die aktuelle Lage an den Märkten: "Der Immobilienmarkt hat

insgesamt die Phase der Bodenbildung erreicht, darauf deutet die

Preisentwicklung in den vergangenen Quartalen hin. Wohnimmobilienpreise weisen

sogar schon wieder ein leichtes Wachstum auf. Etwas angezogen hat auch wieder

das Immobilienfinanzierungsgeschäft unserer Institute. Wir hoffen nun auf die

dringend notwendigen wirtschafts- und wohnungspolitischen Impulse, die auch dem

Immobiliensektor den erforderlichen Schub geben." Mit Blick auf den Kapitalmarkt

stellte er positiv heraus, dass Pfandbriefe erneut auf eine starke Nachfrage

gestoßen seien und sich die Spreads für unbesicherte Bankanleihen deutlich

eingeengt hätten, was als großes Investorenvertrauen in die Resilienz der

Institute zu sehen sei.



"Das in Aussicht gestellte Milliardenpaket kann Deutschland viele

wirtschaftliche Impulse geben. Wichtig ist, dass dabei auch in die Schaffung

bezahlbaren Wohnraums investiert wird."



Gero Bergmann



Bergmanns Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr fiel differenziert aus: Seit Seite 2 ► Seite 1 von 7





"Mit dem anspruchsvollen Marktumfeld im Jahr 2024 sind die Pfandbriefbanken gutzurechtgekommen."Gero BergmannDas Jahr 2024 sei für Pfandbriefbanken von großer Intensität geprägt gewesen.Vor allem das Übermaß an Regulierung, die durch den Bruch derRegierungskoalition verursachte Unsicherheit sowie die zunehmendengeopolitischen Krisen und Risiken standen für die Institute im Fokus. "Mitdiesem nach wie vor anspruchsvollen Marktumfeld sind unsere Institute erneut gutzurechtgekommen - auch dank ihrer soliden Kapitalausstattung und besonnenenRisikopolitik in ihrem auf erstrangiger Besicherung basierenden Kreditgeschäft",betonte vdp-Präsident Gero Bergmann auf der heutigen Jahrespressekonferenz desVerbands.Positiv bewertete er die aktuelle Lage an den Märkten: "Der Immobilienmarkt hatinsgesamt die Phase der Bodenbildung erreicht, darauf deutet diePreisentwicklung in den vergangenen Quartalen hin. Wohnimmobilienpreise weisensogar schon wieder ein leichtes Wachstum auf. Etwas angezogen hat auch wiederdas Immobilienfinanzierungsgeschäft unserer Institute. Wir hoffen nun auf diedringend notwendigen wirtschafts- und wohnungspolitischen Impulse, die auch demImmobiliensektor den erforderlichen Schub geben." Mit Blick auf den Kapitalmarktstellte er positiv heraus, dass Pfandbriefe erneut auf eine starke Nachfragegestoßen seien und sich die Spreads für unbesicherte Bankanleihen deutlicheingeengt hätten, was als großes Investorenvertrauen in die Resilienz derInstitute zu sehen sei."Das in Aussicht gestellte Milliardenpaket kann Deutschland vielewirtschaftliche Impulse geben. Wichtig ist, dass dabei auch in die Schaffungbezahlbaren Wohnraums investiert wird."Gero BergmannBergmanns Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr fiel differenziert aus: Seit