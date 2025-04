1 Dividendenaktie mit 3,1 % Rendite, die seit 1885 stetig ausschüttet

Dividendenaktien können ein kontinuierlich steigendes passives Einkommen ermöglichen. Alles, was es dazu benötigt, ist ein Online-Broker und die passenden Wertpapiere. Doch nicht alle Aktien sind geeignet. So zeigt eine Überprüfung der Dividendenhistorie schnell, ob ein Unternehmen auch in Krisen stabile Ausschüttungen bietet oder diese bereits mehrfach aussetzen musste.

Ein US-Unternehmen, das hingegen bereits seit 140 Jahren kontinuierlich Dividenden zahlt, ist Consolidated Edison.

Versorger mit langer Tradition

Das Unternehmen wurde in seinen Ursprüngen bereits 1823 gegründet und versorgt mit seinen Tochtergesellschaften Con Edison of New York, Orange & Rockland und Con Edison Transmission heute in New York City (USA) und Westchester County etwa 3,7 Millionen Kunden mit Strom und circa 1,1 Millionen Haushalte mit Gas. Consolidated Edison besitzt zudem ein umfangreiches Netz an Übertragungs- und Verteilungsleitungen.

Der Stromversorger arbeitet außerdem kontinuierlich an der Reduzierung seiner CO2-Emissionen, die seit 2005 bereits um etwa 50 Prozent gesunken sind, und investiert allein bis 2028 rund 29 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seines Leitungsnetzes. Bis 2040 soll es 100 Prozent saubere Energien liefern. Consolidated Energy erwartet, dass der Strombedarf infolge zunehmender E-Autos und elektrischer Heizungen bis 2050 um 45 bis 85 Prozent steigen wird.

Darüber hinaus unterstützt der Versorger auch wohltätige Zwecke, Minderheiten und von Frauen geführte Unternehmen, für die das Budget 2023 um 25 Prozent gestiegen ist.

Geschäftsentwicklung

Auch auf finanzieller Ebene wirtschaftet Consolidated Edison nachhaltig.

So sind Umsatz und Gewinn zwischen 2015 und 2024 von 12.554 Millionen auf 15.256 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 1.193 Millionen auf 1.820 Millionen US-Dollar gestiegen. Dabei erreichte das Unternehmen eine durchschnittliche Gewinnmarge von 11,3 Prozent und hielt die Eigenkapitalquote konstant über 30 Prozent.

Ebenso stetig entwickelt sich die Dividende je Aktie, die seit 46 Jahren kontinuierlich anzieht und quartalsweise ausgeschüttet wird, während die aktuelle Dividendenrendite 3,10 Prozent beträgt (03.04.2025).

Eigene Darstellung: Quelle: https://investor.conedison.com/stock-information/dividend-history

Langfristige Aktienentwicklung

Darüber hinaus kann sich auch die Performance der Aktie sehen lassen.

Notierte sie 1962 zu etwa 0,3379 US-Dollar, sind es heute bereits 109,58 US-Dollar (03.04.2025). Dies entspricht einer Performance von insgesamt 32.330 Prozent. Aus zum Beispiel 10.000 US-Dollar wurden so im Zeitverlauf 3.242.971 US-Dollar (03.04.2025).

Quelle: macrotrends.net

Fazit

Consolidated Edison ist ein Versorger mit langer Tradition und stetigen Dividendenausschüttungen, dessen Dienste angesichts des steigenden Energiebedarfs und einer zunehmenden Elektrifizierung auch in den kommenden Jahrzehnten gefragt bleiben.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion

