ExoPTEN von NurExone verbessert körpereigene Reparaturprozesse nach Rückenmarksverletzungen

NurExone Biologic Inc. hat jüngste präklinische Studienergebnisse bekannt gegeben, die den Weg zu klinischen Studien am Menschen und einer möglichen Arzneimittelzulassung von ExoPTEN vorantreiben: Die Exosomen-Therapie erzielte in präklinischen Studien eine höhere Durchblutung und verbesserte die motorischen Funktionen bei Rückenmarksverletzungen.

Der Weg zu klinischen Studien am Menschen im Rahmen der Zulassungsvorbereitungen und der Einreichung eines IND-Antrags (Investigational New Drug) bei einer Arzneimittelbehörde ist für pharmazeutische Unternehmen immer ein zeitaufwändiger und anspruchsvoller Prozess. Umso erfreulicher ist der von NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) erreichte Meilenstein: Neue präklinische Studien bestätigen das Potenzial von ExoPTEN zur Wiederherstellung der motorischen Funktion nach akuter Rückenmarksverletzung (SCI).

Neue ExoPTEN-Studie bestätigt regeneratives Potenzial

Frühere Tests mit ExoPTEN in Tiermodellen haben bereits eine verbesserte Erholung der motorischen Funktionen gezeigt - einschließlich einer Wiederherstellung der Mobilität bei 75 % der behandelten Laborratten. Das neueste Ergebnis einer Mitte März 2025 veröffentlichten Studie ist die beobachtete Erweiterung der Blutgefäße an der verletzten Stelle. Es wurden zwei Dosierungsschemata von ExoPTEN verglichen: eine einmalige hohe Dosis am Tag der Operation gegenüber einer niedrigeren Dosis, die an fünf aufeinanderfolgenden Tagen verabreicht wurde. Beide Behandlungsgruppen zeigten signifikante Verbesserungen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Erstens eine höhere Durchblutung an der verletzten Stelle, die für die Versorgung des geschädigten Gewebes mit Sauerstoff und Nährstoffen und damit für die Regeneration entscheidend ist. Zweitens die Wiederherstellung der motorischen Funktion, gemessen anhand des modifizierten Basso, Beattie und Bresnahan-Skala („BBB“).

Diese Kombination aus regenerativer Wirkung und verbesserter Durchblutung könnte einen Paradigmenwechsel in der Behandlung von bisher unbehandelbaren akuten Rückenmarksverletzungen darstellen.

Strategische Fortschritte auf dem Weg zur Zulassung

Die positiven Studienergebnisse stärken die Position von NurExone als Pionier auf dem Gebiet der Exosomen-Therapie und sind ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Einreichung des IND-Antrags und schließlich zu klinischen Versuchen am Menschen. ExoPTEN hat bereits den Orphan-Drug-Status für seltene Krankheiten von der US FDA erhalten, was erhebliche regulatorische und finanzielle Vorteile bietet. Darüber hinaus hat die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) ExoPTEN im November 2024 ebenfalls als Orphan Drug für SCI anerkannt. Diese Anerkennungen erleichtern den Marktzugang, bieten steuerliche Anreize und sichern Marktexklusivität für einen bestimmten Zeitraum.

Seite 2 ► Seite 1 von 4