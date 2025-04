RBC stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Da Life-Science- anders als klassische Pharmaprodukte nicht von den neuen US-Zöllen ausgenommen seien, könnte der Pharma- und Laborausrüster Sartorius ebenso wie Oxford Nanopore und 4basebio von diesen betroffen sein, schrieb Analyst Charles Weston in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Bei Sartorius mache das US-Geschäft 34 Prozent des Umsatzes aus, wobei ein Drittel der dort verkauften Produkte auch dort produziert werde. Weston errechnet daraus eine etwa zweiprozentige Belastung der operativen Konzern-Ergebnismarge (Ebitda)./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 03:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 03:52 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,93 % und einem Kurs von 205,6EUR auf Tradegate (03. April 2025, 13:33 Uhr) gehandelt.