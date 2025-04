Bertelsmann Investments gründet neues Pharma-Tech-Dachunternehmen cormeo (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Neues Unternehmen bündelt Expertise der Pharma-Tech-Unternehmen Docuvera,

EXTEDO und Rote Liste

- Weiterer Ausbau des Wachstumsbereichs Bertelsmann Next

- Carsten Coesfeld: "Unterstreichen mit Gründung von cormeo die hohe

strategische Relevanz des Wachstumsmarktes Pharma Tech"



Bertelsmann Investments (BI) gründet die Pharma-Tech-Holdinggesellschaft cormeo

und vereint damit die Expertise der Unternehmen Docuvera, EXTEDO und Rote Liste

unter einem gemeinsamen Dach. cormeo ist Teil des Bereichs Bertelsmann Next, der

innerhalb von BI vor allem die unternehmerische Entwicklung in den

Wachstumsbranchen Mobile Ad Tech (Applike), HR Tech (Embrace) und Pharma Tech

(cormeo) vorantreibt.





Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "UnserWachstumsprogramm Next trägt mit seinen drei Bereichen - Mobile Ad Tech, HR Techund Pharma Tech - durch organischen und akquisitorischen Ausbau bereits heuterelevant zum Wachstum von Bertelsmann bei. Im Geschäftsjahr 2024 lag dasorganische Wachstum von Next bei mehr als 130 Prozent. Wir sind von demPotenzial des Pharma-Tech-Marktes überzeugt. Deshalb haben wir cormeo gegründetund unterstreichen damit die hohe strategische Relevanz für Bertelsmann."Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments und Verantwortlicher für denBereich Next, sagt: "Wir haben den unternehmerischen Auf- und Ausbau desBereichs Pharma Tech in den vergangenen Jahren durch den Erwerb der UnternehmenRote Liste und EXTEDO sowie der Beteiligung an Docuvera stark vorangetrieben.Wir werden in den kommenden Jahren signifikant in weiteres Wachstuminvestieren."Die neugegründete Pharma-Tech-Holdinggesellschaft cormeo hat zum Ziel,Life-Sciences-Unternehmen, Gesundheitsbehörden und medizinischem Fachpersonaleinen ganzheitlichen Ansatz für das Management und den Austausch regulierterInformationen zu bieten, um so die Patientengesundheit und -versorgung stetig zuverbessern. Durch die Bündelung der führenden Anbieter Docuvera, EXTEDO und RoteListe fördert cormeo Synergien zwischen seinen spezialisierten Marken undbeschleunigt die Entwicklung wegweisender, KI-gestützter Lösungen, dieGeschäftsprozesse optimieren und Abläufe effizienter gestalten.Peter Koop, CEO von cormeo, erklärt: "cormeo bündelt die Kompetenzen seinerMarken Docuvera, EXTEDO und Rote Liste, um Industrie und Gesundheitsbehördeneinen "Smart Information Lifecycle" zu bieten. Dieser ermöglicht einennahtlosen, multidirektionalen Austausch regulierter Informationen entlang des