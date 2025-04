Arzneimittelversorgung braucht eine Strategie der Desensibilisierung / Pharma-Deutschland-Hauptgeschäftsführerin Dorothee Brakmann zu notwendigen Handlungen bezüglich US-Handelspolitik

Berlin (ots) - Zur Entscheidung der USA, auf Einfuhren aus der EU eine Steuer

von 20 Prozent zu erheben, sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von

Pharma Deutschland: "Ein Handelskrieg mit Zöllen auf Arzneimittel beeinträchtigt

die Patientenversorgung erheblich. Diese Zölle und die erwarteten Gegenmaßnahmen

der EU werden zu deutlich höheren Preisen und einer mindestens vorübergehend

erheblich schlechteren Verfügbarkeit von Therapien führen. Auch die

Herstellungskosten könnten erheblich steigen, was zu Produktionsverlagerungen

führen könnte - ebenfalls auf beiden Seiten. Gewinner gibt es dabei keine.



Mehr denn je kommt es deshalb darauf an, die Arzneimittelversorgung resilienter

aufzustellen und gegen eine zunehmend erratische US-Handelspolitik zu

desensibilisieren. Um diversere Lieferketten zu diversifizieren, mehr

Arzneimittelproduktion nach Europa zu holen und Abhängigkeiten zu reduzieren,

braucht es ein neues gesundheitspolitisches Mindset: Wir müssen einen klaren

Konsens darüber haben, was uns eine stabilere und resilienteren

Arzneimittelversorgung wert ist.





Spätestens jetzt ist also klar: Es geht nicht mehr darum, ob die

Arzneimittelversorgung in Zukunft teurer wird, sondern um das Warum. Will Europa

in stabilere und resilientere Arzneimittelversorgung investieren oder die

Milliarden in einen sinnlosen Handelskrieg mit den USA investieren? Unabhängig

davon, ob Donald Trump Arzneimittel in seine Zollaktivitäten einschließt oder

erst einmal nicht, ist Handeln gefragt."



