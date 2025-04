Sama führt Datenautomatisierungsplattform ein, die die besten KI-Funktionen mit Human-in-the-Loop-Validierung verbindet

Erste Implementierungen der Automatisierung in Kombination mit gezielter menschlicher Beurteilung haben zu einer 40%igen Verringerung des Zeitbedarfs für Anmerkungen geführt

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 3. April 2025 / Sama, der führende Anbieter von zweckorientierter, verantwortungsbewusster Unternehmens-KI mit agilem Daten-Labeling für Modelltraining und Leistungsbewertung, gab heute die Markteinführung von Sama Automate bekannt. Sama Automate ist eine neue Plattform zur Datenautomatisierung, die schnellere und effizientere Möglichkeiten zur Kommentierung von Daten bietet und gleichzeitig dem kritischen Human-in-the-Loop (HITL)-Feedback Priorität einräumt. Dieser ausgewogene Ansatz für eine von Menschen geprüfte Automatisierung hat in ersten Implementierungen der Plattform zu einer 40%igen Verringerung des Zeitbedarfs für Anmerkungen geführt, während zugleich die Qualitätsziele der Service Level Agreements (SLAs) erreicht wurden. Bis zum Jahresende soll eine weitere 10-fache Reduktion erzielt werden.

Sama Automate vereint die Vorteile von Automatisierungstechnologien des maschinellen Lernens mit einer konsistenten menschlichen Beurteilung, indem es die Kennzeichnung von häufig auftretenden Daten automatisiert, sodass Menschen mehr Zeit für weniger häufige Ausnahmefälle aufbringen können. Durch die Nutzung des flexiblen Designs und der hohen Skalierbarkeit von Sama trägt die Sama Automate-Plattform dazu bei, Markteinführungen zu beschleunigen und Zeit- und Geldeinsparungen zu erwirken, ohne die Modellgenauigkeit zu beeinträchtigen. Dank der nahtlosen Integrationsmöglichkeiten von Sama können mehrere KI-Modelle in verschiedenen Phasen der Arbeitsabläufe eingebunden werden, unabhängig davon, ob es sich um kostenpflichtige, Open-Weight- oder eigens von Sama entwickelte Modelle handelt, um dann zum optimalen Zeitpunkt auf das Modell eines Kunden umzusteigen.

„Mit der neuen Sama Automate-Plattform konzentrieren wir uns darauf, das Beste der KI mit der Expertise der menschlichen Validierung zu verbinden“, so Duncan Curtis, SVP of AI Product and Technology bei Sama. „Dieser hybride Ansatz hat sich als ideal für Kunden erwiesen, die ihre Arbeitsabläufe verbessern wollen, ohne die Qualität ihrer Modellergebnisse zu beeinträchtigen, und er ermöglicht es uns, über den gesamten Lebenszyklus der Modellentwicklung hinweg strategischen Mehrwert zu liefern. Außerdem stellt er sicher, dass unser Team mit den neuesten KI-Fähigkeiten und -Möglichkeiten Schritt hält und sich weiterentwickelt, um anspruchsvollere Modellbewertungen zu liefern und zugleich die routinemäßige Kommentierung der KI zu überlassen.“