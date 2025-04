Exane sieht Luft bei Rheinmetall - Renk und Hensoldt abgestuft

Kwerdenker schrieb 30.03.25, 12:58

M.E. Ist es sehr bemerkenswert, was hier schon heute zu erkennen ist:



- Von 2021 (noch keinerlei Kriegsentwicklung absehbar) auf 2024 - also binnen 3 GJ - hat sich der Umsatz verdoppelt, das EBIT konnte noch stärker gesteigert werden. Daran sind zwei Dinge ungewöhnlich: Die Basis 2021 war noch etwa zur Hälfte die Sparte automotive, die Rüstung hat ihren Umsatz also binnen drei Jahren etwa verdreifacht - dies trotz einer Trantüte im Verteidigungsministerium, die vor allem durch Stöckelschuhe glänzte….

- Bestimmend für die Marge sind zwei Dinge: RHM kann die Produktion von Munition binnen weniger Jahre grob gesagt etwa verzehnfachen. Damit wächst auch der Anteil dieses Segments am Umsatz sehr stark. Die Marge der Munition war mit 10 - 15% schon immer die beste im Portfolio, die aktuelle Entwicklung hat selbst diese Marge noch auf rund 25% gesteigert. Im Ergebnis wird nun über das gesamte Portfolio rund 18% Marge erwartet. Das ist der Kurstreiber schlechthin!