Dachser wächst mit Zukäufen (FOTO)

Kempten/München (ots) -



- Konzernumsatz erhöht sich 2024 um 13 Prozent.

- Rekord-Investitionen von rund 490 Millionen Euro. Für 2025 sind erneut knapp

400 Millionen Euro geplant

- Wachstum der Kontraktlogistik um knapp 720.000 zusätzliche

Paletten-Stellplätze



Der weltweit aktive Logistikdienstleister Dachser ist im Jahr 2024 erheblich

gewachsen und hat mit einem Umsatzplus von 13 Prozent die 8-Milliarden-Marke

(8,027 Milliarden Euro) übertroffen. Auch bei weiteren Kennzahlen wie

Belegschaft (+3.300), Standorten (+56) und Warehouse-Stellplätzen (+720.000)

verzeichnete das Familienunternehmen deutliche Steigerungen im Vergleich zum

Vorjahr.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dieses Wachstum resultiert zum großen Teil aus den Zukäufen von Dachser & FercamItalia, Frigoscandia und Brummer, die 2024 erstmals in der Bilanz ausgewiesenwerden. Rein organisch, d.h. ohne Akquisitionen, ist Dachser im Vergleich zumVorjahr um 4,7 Prozent gewachsen. Treiber dafür waren das resiliente europäischeStückgutnetz und Ratensteigerungen in der Luft- und Seefracht. Dietransportierten Mengen stiegen um 7,6 Prozent auf rund 83,2 Millionen Sendungen,die Tonnage erhöhte sich um 10,2 Prozent auf rund 44,1 Millionen.Für eine dynamischere Entwicklung fehlten die Wachstumsimpulse aus Deutschlandund Europa: "Hohe Kosten, die schwache Industrieproduktion und ein Rückgang imprivaten Konsum haben sich auch auf unser Geschäft ausgewirkt. Gleichzeitigbedeuteten die vielen Krisen, mit denen wir heute überall auf der Weltkonfrontiert sind, einen andauernden Stresstest für unsere Kunden, und damitauch für uns", so Burkhard Eling, CEO von Dachser.In der Krise investieren stärkt die WettbewerbsfähigkeitDachser nutzte seine finanzielle Stabilität und Stärke, um signifikant zuinvestieren. 2024 verdoppelte der Logistikdienstleister seine Ausgaben fürFirmenkäufe, Netzwerkstandorte, Mitarbeitende, Digitalisierung undKlimaschutzmaßnahmen, wie den Ausbau der E-Mobilität, im Vergleich zum Vorjahrauf rund 490 Millionen Euro. Für 2025 sind weitere knapp 400 Millionen Euro anInvestitionen in das Netzwerk von Dachser geplant. "Wer im Abschwung agiert,klug und konsequent investiert, der geht mit Rückenwind in den nächstenAufschwung", so Burkhard Eling. "Mit dieser antizyklischen Geschäftspolitik sindwir bereits aus Krisen der Vergangenheit stärker und wettbewerbsfähigerhervorgegangen. Das wird auch dieses Mal so sein . "Die Anzahl der Mitarbeitenden bei Dachser erhöhte sich im Jahr 2024 um 3.300 aufrund 37.300. Die Zahl der Standorte stieg um 56 auf 433 weltweit. Auch hierschlagen sich die Akquisitionen des Vorjahrs in Italien, Nordeuropa, Deutschland