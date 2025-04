ZenaTech schließt mit Wallace Surveying Corporation die zweite Übernahme im Südosten der USA und damit die Dritte zur Stärkung des nationalen Drone-as-a-Service (DaaS)-Geschäfts ab

Vancouver, British Columbia, (3. April 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es die Übernahme der Wallace Surveying Corporation („Wallace“) in West Palm Beach (Florida) abgeschlossen hat. Wallace ist ein etabliertes Landvermessungsunternehmen mit dreißigjähriger Erfahrung und bietet Vermessungsleistungen für das Bauwesen und die Flächenentwicklung, wobei es genaue und zuverlässige Daten zur Unterstützung der Projektplanung und -gestaltung für Kunden wie Bauträger, Bauunternehmer, Ingenieure und Architekten liefert.

Dies ist die zweite Übernahme von ZenaTech im Südosten der USA und Teil einer umfassenderen nationalen Strategie, die darauf ausgerichtet ist, die Landvermessungsbranche durch den beschleunigten Einsatz von Drohnen zur Verbesserung von Geschwindigkeit und Genauigkeit zu revolutionieren. Die Übernahme stärkt auch das nationale Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft des Unternehmens, da dies die dritte Übernahme ist, die Zugriff auf die ZenaDrone 1000 und die IQ-Serie in den USA bietet. Diese Multifunktionsdrohnen sind für eine Vielzahl von Dienstleistungen vorgesehen, darunter Inspektionen von Stromleitungen, Präzisionslandwirtschaft, Strafverfolgung sowie Such- und Rettungsdienste bei Naturkatastrophen wie Hurrikanen.

„Die Wallace Surveying Corporation hat in der Geschäftswelt im Süden Floridas einen guten Ruf und verfügt über langjährige Kundenbeziehungen. Das Team von Wallace bringt beträchtliches Fachwissen mit, das uns dabei helfen wird, den Landvermessungsbereich in großem Maßstab zu revolutionieren, und zwar durch die Nutzung der fortschrittlichen Technologien der Drohnendatenerfassung, des Datenmanagements und der Kartierung sowie der digitalen Ergebnisse dieser Arbeiten. Mit dieser Übernahme kommen wir unserer Vision einen Schritt näher, ein nationales DaaS-Geschäft zu schaffen, das durch den Einsatz von KI-Drohnen Effizienz und Präzision für eine Vielzahl von traditionellen Branchen und manuellen Aufgaben bietet“, so CEO Shaun Passley, Ph.D.