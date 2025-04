DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Dürr auf 'Hold' Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Dürr von 27 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Nikita Lal passte seine Prognosen für den Anlagenbauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an den Geschäftsbericht an, …