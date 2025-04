EU-Kommissar kündigt im Zollstreit Gespräch mit USA an Nach der neuen Zoll-Ankündigung von US-Präsident Donald Trump will EU-Handelskommissar Maros Sefcovic am Freitag das Gespräch mit der US-Seite suchen. Das kündigte der EU-Politiker auf der Plattform X an. "Wir werden ruhig, sorgfältig gestaffelt und …