Umfrage zu gewerblich vermieteten Ferienimmobilien / Viele hochwertige Domizile - aber mit mangelndem Versicherungsschutz (FOTO)

Dies sind einige zentrale Erkenntnisse, die aus der repräsentativen "HiscoxFerienimmobilienumfrage 2025" hervorgehen. In deren Rahmen wurden deutsche sowieösterreichische Eigentümerinnen und Eigentümern von Ferienimmobilien befragt,die gewerblich vermietet werden. Auf die bestehende Absicherungslücke hat Hiscoxreagiert und eine maßgeschneiderte Versicherungslösung entwickelt, die aufPrivatleute sowie kleine Firmen zugeschnitten ist, die Eigentümerinnen undEigentümer ausschließlich zur Vermietung bestimmter Ferienimmobilien sind. DiesePolice wird für insgesamt 20 europäische Länder angeboten.Umfrage: Feriendomizile verfügen oft über viel Fläche sowie hochwertigeAusstattungDie Ferienimmobilienumfrage brachte noch zahlreiche weitere interessanteErkenntnisse zu Tage, die ein präzises Bild der Situation und der Bedürfnisseder Eigentümerinnen und Eigentümer von Ferienwohnungen und -häusern zeichnet:Die populärsten Standorte der Ferienimmobilien sind die "Heimatländer" derBefragten, also Deutschland und Österreich. Im europäischen Ausland folgen aufder Beliebtheitsskala die Länder Spanien und Kroatien.Die meisten dieser Objekte verfügen über große Wohnflächen: Die Mehrheit (52Prozent) verfügt über 81 bis 120 m² Fläche, in 22 Prozent der Fälle sind die Immobilien größer als 120 m², 3 Prozent sogar größer als 200 m². 43 Prozent vonihnen ist bis zu einem halben Jahr lang vermietet, 41 Prozent mehr als 6 Monate- das ganze Jahr über jedoch nur in 16 Prozent der Fälle.Die Mehrheit der Befragten (57 Prozent) besitzt lediglich eine Ferienimmobilie.