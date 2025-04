Ölpreise taumeln. Kommt es bei Brent Öl nun zum Crash? 

Brent Öl, Silber, Kupfer tiefrot, selbst Gold unter Druck

Die Reaktion auf Trumps Zollankündigung fällt an den Aktien- und Rohstoffmärkten heftig aus. Dax, Dow Jones Ind., Nikkei 225 – die Liste ließe sich beliebig verlängern - stehen massiv unter Druck. An den Rohstoffmärkten sieht es nicht besser aus. Satte Verluste gibt es bei Silber und Kupfer und eben Brent Öl. Auch der zuletzt so exzellent gelaufene Goldpreis taucht ab. Die Preise für Weizen, Sojabohnen und Baumwollen bröckeln. Kurzum. Die Märkte sortieren sich. Trumps Zölle werden eingepreist. Aktuell läuft eine Neubewertung der Lage und der Perspektiven. Besonders heftig erwischt es gegenwärtig Brent Öl.

Der letzte Kommentar zu Brent Öl vor genau einer Woche wurde mit „Brent Öl hängt am seidenen Faden. Ölpreis vor weiteren Abgaben“ überschrieben. Der Ölpreis testete daraufhin zwar noch einmal den Preisbereich um 75 US-Dollar, doch es gelang Brent Öl abermals nicht, diesen wichtigen Widerstandsbereich entscheidend hinter sich zu lassen. Und so könnte sich dieser Vorstoß in Richtung 75 US-Dollar als vorerst letztes Aufbäumen erweisen, denn Trump hat die Karten offenkundig neu gemischt.