Plusnet und e.discom unterzeichnen Glasfaser-Kooperation (FOTO)

Die Kooperation steht im Zeichen des kontinuierlichen Ausbaus der Glasfasernetzein Deutschland. Plusnet und e.discom verfolgen hierbei den Open-Access-Ansatz,bei dem Infrastrukturanbieter ihre Netze anderen Anbietern zugänglich machen.Von dieser Netzöffnung profitieren beide Unternehmen: Plusnet erhält Zugriff aufein rund 14.000 Kilometer umfassendes Glasfasernetz in Brandenburg undMecklenburg-Vorpommern ohne eigene Ausbauleistungen.Dadurch erhält Plusnet eine insgesamt höhere Glasfaserreichweite für ihreeigenen Kunden und erweitert gleichzeitig den Footprint auch im OstenDeutschlands für die eigene Open-Access-Handelsplattform Netbridge, umbundesweit ihren Vermarktungspartnern für Privat- und Geschäftskunden eingrößeres Glasfaser-Angebot bereitzustellen. e.discom wiederum steigert ihreNetzauslastung durch die zusätzliche Vermarktungsleistung von Plusnet undbetreibt ihr Netz somit wirtschaftlicher."Als Open-Access-Player haben wir unser vermarktbares Glasfasernetz in denvergangenen Jahren schrittweise erfolgreich ausgebaut", sagt Jürgen Rohr,Executive Director Carrier Management bei Plusnet. "Durch die Kooperation mite.discom heißen wir ein neues Mitglied in unserer Open-Access-Familiewillkommen.""Wir fördern und unterstützen den Open-Access-Gedanken auf ganzer Linie undfreuen uns, dass wir durch die strategische Kooperation mit unserem PartnerPlusnet die Auslastung unseres Glasfasernetzes weiter steigern", ergänzt DetlefKatzschmann, Geschäftsführer der e.discom. "Dies ermöglicht uns zudem,Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern eine stetig wachsende Auswahl anAnbietern und Produkten zur Verfügung zu stellen. Um unserem klaren Fokus aufden Open-Access-Ansatz gerecht zu werden, spielt der weitere Ausbau derdigitalen Infrastruktur eine entscheidende Rolle. Wir errichten eine sicheresowie leistungsstarke Telekommunikationsinfrastruktur in den FlächenländernBrandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und treiben die Digitalisierung in derRegion damit stetig weiter voran."Weitere Informationen über die Handelsplattform Netbridge auch unterhttp://www.plusnet.de/netbridge .Über e.discome.discom Telekommunikation GmbH, mit Hauptsitz in Eberswalde, ist eine 100%igeTochtergesellschaft der E.DIS AG und damit Teil des e.on-Konzerns. Das im Jahr1996 gegründete Unternehmen ist ein etablierter Anbieter in der Glasfaserbranchemit großem Knowhow und belastbarer Expertise auf dem Gebiet der Netzerrichtung,Betrieb und Telekommunikation in den Bundesländern Brandenburg undMecklenburg-Vorpommern. Wichtige Geschäftsfelder sind die Bereitstellung und dasManagement von Datenübertragungswegen, Internet-Dienstleistungen, VoIP- undSicherheits-Lösungen. Mit einer Länge von etwa 14.000 Kilometern verfügte.discom über eines der modernsten und leistungsfähigstenHochgeschwindigkeitsnetze. Das Unternehmen hat bereits mehr als eine MillionEinwohnerinnen und Einwohner sowie Gemeinden, Unternehmen und ganze Gewerbeparksmit Highspeed-Internet versorgt.Über PlusnetDie Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutschesTelekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibteine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelangeErfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihresumfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskundenjeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zurVerfügung. Seit 2021 treibt das Unternehmen den Umstieg auf dieZukunftstechnologie Glasfaser voran - durch eigenwirtschaftlichen Ausbau sowiebundesweite Netz-Kooperationen. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittlerzukunftssicherer Glasfasernetze: Über die Glasfaser-Plattform Netbridge könnenPartner eigene Netze besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigeneServices gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt rund 500Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.Pressekontakt:Claudia Greiner-PachterUnternehmenskommunikatione.discom Telekommunikation GmbHAm Kanal 4a14467 Potsdammailto:claudia.greiner-pachter@ediscom.net+49 331 9080-2004http://www.ediscom.dehttp://www.ediscom-breitband.deDennis KnakeUnternehmenskommunikationPlusnet GmbHRudi-Conin-Str. 5a50829 Kölnmailto:presse@plusnet.dehttp://www.plusnet.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168000/6005236OTS: Plusnet