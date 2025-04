BARCLAYS stuft LUFTHANSA AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 6,5 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg bleibt am Donnerstag angesichts der US-Zollflut sehr pessimistisch für das Nordamerika-Geschäft europäischer Airlines. Auch auf die Gefahr hin, etwas Offensichtliches zu sagen: Die Reisefreudigkeit der Europäer in die USA dürfte unter den politischen Differenzen leiden, so Lobbenberg. Und die Nachfrage der Amerikaner nach Überseeflügen werde sich angesichts der Wirtschaftslage abschwächen. Vergleichsweise gering betroffen vom Zollthema seien allenfalls die Flughafenbetreiber./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 10:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 10:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,90 % und einem Kurs von 6,408EUR auf Tradegate (03. April 2025, 14:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 6,5

Kursziel alt: 6,5

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m