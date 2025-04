Lake Victoria - Partnerschaft mit Tansanias führender Bergbaugruppe gefestigt

Der angehende Goldproduzent Lake Victoria Gold (TSXV: LVG; OTCQB: LVGLF; FRA: E1K) baut seine strategische Partnerschaft mit dem führenden tansanischen Bergbau- und Bauunternehmen Taifa Mining & Civils Ltd. weiter aus. Wie das Unternehmen heute mitteilt, wurde Richard Reynolds neu in den Vorstand von Lake Victoria berufen. Reynolds war als Chief Executive Officer von Taifa Mining & Civils Ltd. maßgeblich an der Gestaltung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens und der Durchführung von Großprojekten in Tansania beteiligt. In seiner derzeitigen Position berichtet er direkt an den Vorsitzenden der Taifa Group, Rostam Aziz, und bietet strategische Aufsicht und Unterstützung bei der Bewertung und Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten.

Obwohl er nicht in das Tagesgeschäft involviert ist, spielt er eine zentrale Rolle bei der Steuerung von Wachstumsinitiativen, der Förderung von Partnerschaften und der Unterstützung der Marktexpansion innerhalb der Gruppe. Die Taifa Group ist ein Mischkonzern mit Beteiligungen unter anderem in den Bereichen Bergbau, Telekommunikation, Öl und Gas, Agrarwirtschaft, Pharmazie und Leder. Taifa Mining wird künftig alle Auftragsbergbau- und Bauarbeiten für das Imwelo-Projekt von Lake Victoria Gold ausführen.

Herr Reynolds bringt über drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Infrastruktur, Logistik und kommerzielle Entwicklung mit und kann auf eine starke Erfolgsbilanz in Ostafrika und den Vereinigten Arabischen Emiraten verweisen. Neben seiner Rolle bei der Taifa Group hat Herr Reynolds mehrere weitere nicht geschäftsführende Positionen in den Bereichen Transport, Logistik und Landwirtschaft inne. Zu seinen früheren Führungserfahrungen gehört die Tätigkeit als Direktor großer Unternehmen in der Telekommunikations-, Eisenbahn- und Bauindustrie. Seine Führungsqualitäten im Bergbausektor und seine umfassende operative Expertise werden entscheidend dazu beitragen, das Imwelo-Goldprojekt von LVG in Richtung Produktion voranzutreiben.

Marc Cernovitch, Präsident und CEO von LVG, kommentierte: „Wir freuen uns, Richard im LVG-Vorstand willkommen zu heißen. Seine Ernennung unterstreicht die Bedeutung unserer Partnerschaft mit der Taifa Group und bekräftigt unser Engagement, das volle Potenzial unserer tansanischen Goldprojekte auszuschöpfen. Richards Führungsqualitäten im afrikanischen Unternehmenssektor, gepaart mit seiner Expertise in den Bereichen Infrastruktur und Projektfinanzierung, machen ihn zu einem wichtigen Aktivposten bei der Umwandlung von LVG von einem Explorationsunternehmen in ein Entwicklungsunternehmen.“

Über Lake Victoria Gold (LVG)

Lake Victoria Gold hält eine 100-prozentige Beteiligung am Imwelo-Projekt, einem vollständig genehmigten Goldprojekt westlich der Geita-Goldmine von AngloGold Ashanti. Aufgrund historischer Ressourcenschätzungen und einer Vormachbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 ist das Projekt vollständig für den Bau und die Produktion von Minen genehmigt, was es zu einer kurzfristigen Entwicklungsmöglichkeit macht.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 100-prozentige Beteiligung am Tembo-Projekt, das über 50.000 Meter an Bohrungen umfasst und sich neben der 20-Millionen-Unzen-Mine Bulyanhulu von Barrick befindet. Management, die Direktoren und die Partner halten mehr als 60 % der Aktien von Lake Victoria Gold. Anfang April 2025 wurde der persönliche Aktienbesitz von Rostam Aziz, dem Eigentümer der Taifa Group, auf der kanadischen Insider-Plattform www.sedi.ca veröffentlicht. Aziz hält nach Abschluss der ersten Finanzierung in Höhe von C$3,520,000 nun 16.000.000 LVG-Aktien, was einem Unternehmensanteil von rund 10 % entspricht. Gemäß eines bindenden Letter of Intent vom April 2023 sind zwei weitere Finanzierungsrunden geplant, die den Anteil von Taifa auf 26 % steigern würden.

Abbildung 1: Der aktuelle Auszug aus der Insider-Plattform Sedi.ca zeigt, dass Rostam Aziz seit dem 1. April 2025 16 Mio. LVG-Aktien hält.

Fazit: Die Ernennung von Richard Reynolds in den Vorstand von Lake Victoria sendet ein starkes Signal an den Markt. Das führende private Bergbauunternehmen in Tansania, Taifa Mining, sitzt ab sofort mit am Tisch bei allen Entscheidungen zur geplanten Goldproduktion auf dem Imwelo-Projekt und darüber hinaus. Richard Reynolds als Stellvertreter des Großunternehmers Rostam Aziz agieren, dem die Taifa Gruppe gehört. Es ist kein Zufall, dass Reynold‘s Beitritt zum Board unmittelbar erfolgt, nachdem Rostam Aziz die ersten 10 Prozent von Lake Victoria rechtsgültig erworben hat. Taifa steht nicht im Ruf, sich mit Kleinigkeiten aufzuhalten. Das Unternehmen ist der bevorzugte Auftragnehmer für die meisten Bergwerke in Tansania und unterhält langjährige und erfolgreiche Beziehungen zu Unternehmen wie Petra, De Beers, Barrick und AngloGold Ashanti. Richard Reynolds wird ab sofort sein operatives Know-how, die Bergbaukapazitäten der Taifa Group und nicht zuletzt den Zugang zu Kapital nutzen, um die Entwicklung von Imwelo zu beschleunigen. Das gemeinsame Ziel von Lake Victoria Gold und Taifa lautet, LVG als wichtigen Akteur im tansanischen Goldsektor zu etablieren.

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.