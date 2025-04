Krypto-Crash durch US-Zölle – Bitcoin und XRP stürzen ab!

Könnte Ripple den Stablecoin-Markt neu ordnen?

Während XRP unter Druck steht, sorgt eine Entwicklung auf der Ripple-Blockchain für Aufsehen: In den letzten Tagen wurden mehr als 100 Millionen Ripple US-Dollar (RLUSD) geprägt – ein deutlicher Hinweis auf eine steigende Nachfrage nach dem neuen Stablecoin.

Am Dienstag wurden zunächst 50 Millionen RLUSD ausgegeben, gefolgt von weiteren 50 Millionen am Mittwoch. Dieser plötzliche Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass Ripple den Stablecoin offiziell in sein Zahlungsnetzwerk integriert hat. BKK Forex und iSend sind bereits als erste Zahlungsdienstleister an Bord.

Branchenexperten sehen in RLUSD eine potenzielle Bedrohung für etablierte Stablecoins wie Tether (USDT) und Circle (USDC). Insbesondere dezentrale Finanzanwendungen (DeFi) auf der XRP Ledger-Blockchain könnten durch RLUSD eine höhere Akzeptanz erfahren und so auch die Nachfrage nach XRP steigern.

Krypto-Markt in Aufruhr

Der Kryptomarkt hat heute außerdem erneut eine Phase extremer Volatilität durchlebt. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und XRP erlebten nach anfänglichen Kursgewinnen einen starken Rücksetzer.

Innerhalb von 24 Stunden wurden Krypto-Futures im Wert von 450 Millionen US-Dollar liquidiert – ein klares Zeichen für die Unsicherheit am Markt.

Hintergrund der Turbulenzen ist die Einführung neuer US-Zölle durch Präsident Donald Trump. Die 25 prozentige Einfuhrsteuer auf Autos sowie weitere Tariferhöhungen für Exporte aus China, Indien und der EU haben weltweite Märkte in Unruhe versetzt. Die US-Anleiherenditen fielen auf ein Fünfmonatstief, während Gold ein neues Allzeithoch erreichte.

Bitcoin rutscht auf 81.889 US-Dollar ab, während Ethereum unter 1.800 US-Dollar fällt. XRP, das zwischenzeitlich 2,15 US-Dollar erreichte, musste ebenfalls Verluste hinnehmen und notiert aktuell bei 2 US-Dollar.

Die massiven Liquidationen betrafen vor allem BTC-Futures (172 Millionen US-Dollar) und ETH-Futures (120 Millionen US-Dollar). Experten sehen hierin ein Indiz für eine anhaltend hohe Unsicherheit am Markt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion