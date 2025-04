Wasserversorger sieht Kompromiss im Streit mit Tesla

Theodor9KWomehr schrieb gestern 14:58

Verkaufszahlen hin, Qualität her.

Es gibt extrem viele Möglichkeiten, in Aktien oa. zu investieren.

E. M. lebt illegal in USA, unterstützt die Abschiebung sogen. Illegaler. Von denen behauptet er, sie würden Sozialhilfe abkassieren. Tun sie nicht, können sie nicht, denn sie sind nirgendwo registriert.

Läßt Menschen morgens eine E Mail schicken, sie seien gefeuert.

Menschenverachtung, Lügen. Seinetwegen sterben Menschen weltweit, vor allem in Afrika.

Hoffe auf einen absoluten Absturz dieser Aktie und auf eine weiße Weste, die auf dem Rücken geschlossen wird für den Psychopathen.