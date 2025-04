Nmecha vor BVB-Comeback - Aber andere Personalsorgen

echec schrieb gestern 23:22

Für den BVB der absolute worst case. Damit steht quasi fest, dass nur Platz 5 für die Europa League und Platz 6 für die Conference League reicht. Das wird echt heftig. Ein Verpassen der internationalen Plätze wäre richtig übel, vor allem im Hinblick auf die UEFA 5JW.

Allein die UEFA-CL-Prämien belaufen sich diese Saison bereits jetzt auf mehr als 100 Mio. Euro, hinzu kommen Zuschauereinnahmen, Werbe- und sonstige Einnahmen. Außerdem wirkt sich ein Verpassen auch auf die internationalen Fernsehgelder in Deutschland aus und führt in den nächsten Jahren zu Mindereinnahmen in Millionenhöhe.