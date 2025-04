JPMORGAN stuft Mercedes-Benz Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz auf "Overweight" belassen. Wegen der neuen US-Importzölle auf Fahrzeuge und Fahrzeugteile habe er seine Gewinnschätzungen für die deutschen Autobauer und Stellantis im Schnitt um rund ein Viertel gesenkt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Dies berücksichtige allerdings noch keine notwendigen Investitionen für Produktionsverlagerungen aus Mexiko in die USA. Die jüngsten Zollaussagen von US-Präsident Donald Trump seien zwar vom Markt erwartet worden, aber negativ für die Gewinndynamik. Unter den Reifenherstellern erscheine Michelin vor Pirelli und Continental am besten positioniert, im Nutzfahrzeugsektor Volvo vor Traton und Daimler Trucks. Relativ "sichere Häfen" neben Michelin und Volvo seien zudem Renault und Iveco./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 01:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 01:03 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 52,46EUR auf Tradegate (03. April 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m