Adelaïde Gruppe bestätigt Wachstumskurs und stärkt Präsenz in Europa

QUIMPER, Frankreich, 3. April 2025 /PRNewswire/ -- Die Adelaïde Gruppe erzielte 2024 einen Umsatz von 450 Millionen Euro, ein Plus von 12,5 %. Damit setzt sie ihren strategischen Plan «Better Future 28» erfolgreich um. Ziel ist es, bis 2028 einen Umsatz von 800 Millionen Euro zu erreichen und sich als führender, unabhängiger, familiengeführter Versicherungsbroker in Europa zu etablieren.

2024: Strategische Übernahmen in Europa

Die Adelaïde Gruppe hat ihre strategische Position auf dem europäischen Brokermarkt durch vier Übernahmen gestärkt. Diese Akquisitionen unterstreichen unser Ziel, zusätzliche Dienstleistungen anzubieten und unsere geografische Präsenz auszubauen:

MBB und Brixia Broker (Italien): Zwei Übernahmen von Versicherungsbrokern, die das regionale Netzwerk von Inser, der italienischen Tochtergesellschaft von Verlingue, stärken.

Höhepunkte 2024: Ein Jahr des Wachstums und der Transformation auf Gruppenebene

Im Jahr 2024 setzte die Adelaïde Gruppe ihre dynamische Entwicklung fort, die sich durch solide Leistungen und strategische Investitionen in allen Geschäftsbereichen auszeichnet.

DUNE wurde 2024 in die Gruppe eingegliedert und will sich als Schlüsselakteur im Underwriting-Markt mit Spezialisierung auf Bauversicherungen positionieren. Das Unternehmen hat bereits Prämien in Höhe von 10 Millionen Euro durch ein Netzwerk von 650 Brokern gezeichnet. Dies unterstreicht ihr hohes strategisches Potenzial und ihre Fähigkeit, das Angebot der Gruppe zu bereichern.

Über Adelaïde

Die Adelaïde Gruppe ist auf die Beratung, die Vermittlung, den Vertrieb und die Verwaltung von Versicherungen spezialisiert. Durch die vier Schwerpunktbereiche organisches Wachstum, strategische Übernahmen, internationale Expansion und digitalen Wandel will die Gruppe ihr erklärtes Ziel erreichen: eine grosse, europaweit tätige Brokergruppe aufbauen, die ihren familiären Werten treu bleibt und sich ihre Unabhängigkeit bewahrt.

2900 Mitarbeitende

2,6 Mio. Versicherte in der Krankenversicherung und 1,2 Mio. in der Vorsorge

4,5 Milliarden verwaltete Prämien

Niederlassungen in 5 europäischen Ländern: Frankreich, Grossbritannien, Schweiz, Portugal, Italien

www.adelaidegroup.fr

