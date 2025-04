Warum die Einzelhändler TJX und Ross Stores laut Citi jetzt profitieren könnten!

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ross Stores Inc.!

Paul Lejuez, Analyst bei Citi, hat seine Bewertung für TJX und Ross Stores von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben. Er hob sein Kursziel für TJX von 128 auf 140 US-Dollar an, was einem Kurssteigerungspotenzial von 12 Prozent entspricht. Für Ross Stores blieb das Kursziel bei 146 US-Dollar, was einem möglichen Anstieg von mehr als 10 Prozent gleichkommt.

"Die neuen Zölle dürften den Markt erheblich durcheinanderbringen und die Verfügbarkeit von Produkten für Off-Price-Händler zu attraktiven Preisen stark erhöhen", erklärte Lejuez in einer Mitteilung. "Wir sehen das Off-Price-Segment kurzfristig als defensiv gut aufgestellt, mit starken Wachstumschancen auf lange Sicht, insbesondere wenn andere Einzelhändler weiterhin zu kämpfen haben oder gar Filialen schließen."

Trump schockt Märkte mit drastischen Importzöllen

Die neuen Zölle, die Trump angekündigt hat, betreffen Waren aus verschiedenen Ländern: 34 Prozent Einfuhrzoll auf chinesische Produkte und 20 Prozent auf Importe aus der Europäischen Union. Die Maßnahme ließ die globalen Aktienmärkte nach unten rauschen.

Doch für Unternehmen wie Ross Stores könnte genau dieses Umfeld zu besseren Geschäftsmöglichkeiten führen. "Ross dürfte von den durch Zölle bedingten Marktverwerfungen profitieren – das führt zu höherem Kundenverkehr, besseren Umsätzen und besseren Margen", so Lejuez weiter. Zudem erwartet er, dass Verbraucher angesichts der steigenden Preise vermehrt zu günstigen Discountern wechseln werden – ein Muster, das auch in früheren wirtschaftlichen Abschwüngen zu beobachten war.

TJX mit starkem Momentum trotz schwachem Februar

Auch für TJX sieht der Analyst großes Potenzial. Das Unternehmen hatte ein starkes Weihnachtsgeschäft, mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 5 Prozent im vierten Quartal. Zwar schwächelten die Zahlen im Februar leicht, doch Lejuez führt dies vor allem auf schlechtes Wetter zurück.

"Wir erwarten, dass TJX von einer wachsenden Zahl an Kunden profitieren wird, die in schwierigen Zeiten bewusst auf Off-Price-Angebote umsteigen", so der Analyst.

Fazit: Während viele Einzelhändler unter den neuen Zollbestimmungen leiden könnten, scheinen TJX und Ross Stores in einer einzigartigen Position zu sein, um als Gewinner hervorzugehen. Anleger, die in Krisenzeiten auf defensive Konsumaktien setzen möchten, könnten mit diesen Titeln derzeit gut beraten sein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion