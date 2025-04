Börsenstart USA - 03.04. - US Tech 100 schwach -3,91 %

Der Dow Jones steht bei 40.822,08 PKT und verliert bisher -3,28 %.

Top-Werte: Amgen +0,04 %, Coca-Cola +0,03 %, Walmart -0,13 %, Verizon Communications -0,18 %, Johnson & Johnson -0,21 %

Flop-Werte: American Express -8,42 %, Nike (B) -8,37 %, Sherwin-Williams -7,41 %, Goldman Sachs Group -7,38 %, Boeing -6,91 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 18.814,52 PKT und fällt um -3,91 %.

Top-Werte: Coca-Cola Europacific Partners +2,57 %, T-Mobile US +2,32 %, AstraZeneca +2,26 %, Gilead Sciences +1,54 %, Verisk Analytics +1,48 %

Flop-Werte: ON Semiconductor -9,01 %, Baker Hughes Company Registered (A) -8,75 %, The Trade Desk Registered (A) -8,65 %, Marriott International Registered (A) -8,46 %, NXP Semiconductors -8,42 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.462,72 PKT und fällt um -3,63 %.

Top-Werte: Lamb Weston Holdings +9,17 %, First Solar +7,38 %, Dollar General Corporation +5,20 %, Conagra Brands +3,56 %, TJX Companies +3,48 %

Flop-Werte: Best Buy -17,21 %, HP -16,44 %, Garmin -16,13 %, Ralph Lauren Registered (A) -15,37 %, Apollo Global Management -14,84 %