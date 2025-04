Länder wollen für Straßen und Schienen ans große Geld

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Es geht ums Geld: Die Verkehrsminister der Länder wollen den Löwenanteil aus dem von Bundestag und Bundesrat beschlossenen Sondervermögen Infrastruktur in das Verkehrswesen und weg von anderen Infrastrukturprojekten lenken. Dazu haben sie per Beschluss den Bund beauftragt, einen Verkehrsinfrastrukturfonds zu schaffen, der die schnelle und unbürokratische Verteilung des Geldes ermöglichen soll.

"Das ist eine klare parteiübergreifende Aufforderung der Verkehrsminister an die neue Bundesregierung, jetzt schnell zu handeln und den Investitionsstau in Deutschland abzubauen", sagte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne). Bundestag und Bundesrat hatten ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur geschaffen, gestreckt auf zwölf Jahre. Allerdings zählen zur Infrastruktur nicht nur Verkehrsprojekte, sondern auch etwa Stromleitungen, Telekommunikation und vieles mehr.