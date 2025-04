Erholung auf dem Markt für Wohnimmobilien in Bayern

München (ots) - Marktspiegel der Sparkassen-Finanzgruppe veröffentlicht



Das wieder etwas günstigere Zinsniveau und die gesunkenen Preise für gebrauchte

Wohnimmobilien haben im vergangenen Jahr für eine Belebung des Bestandsmarkts im

Freistaat gesorgt. Nach dem rasanten Anstieg der Zinsen vor knapp drei Jahren

und dem folgenden Preisabfall hat nun die Erholung des Wohnimmobilienmarktes

begonnen, erklärten Vertreter der LBS Landesbausparkasse Süd, des

Sparkassenverbands Bayern und der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH bei

der Vorstellung des Marktspiegels der Sparkassen-Finanzgruppe in einem

Pressegespräch.



Laut DSGV-Vermögensbarometer streben gerade junge Menschen wieder verstärkt nach

den eigenen vier Wänden. Mehr als jeder Zweite im Alter zwischen 20 und 29

Jahren plant aktuell den Kauf einer Immobilie. Im Durchschnitt über alle

Altersklassen hinweg planen 39 Prozent der Menschen in Deutschland den Erwerb

eines eigenen Zuhauses. Das sind acht Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.





"Aus unseren aktuellen Geschäftskennzahlen geht hervor, dass die Menschen esernst meinen mit der Verwirklichung ihrer Wünsche. Unsere Daten zeigen einensprunghaften Anstieg der Nachfrage nach privaten Wohnungsbaukrediten", sagteStefan Proßer, Vizepräsident des Bayerischen Sparkassenverbands. Im Jahr 2024sind die Darlehenszusagen der bayerischen Sparkassen im Vergleich zum Vorjahr umfast ein Viertel auf 8,3 Milliarden Euro angestiegen. Im laufenden Jahr zeichnetsich eine Fortsetzung des Trends im Bereich der Wohnungsbaukredite ab. Im Januarund im Februar nahmen die Darlehenszusagen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um25,7 Prozent zu.Die Erholung am Immobilienmarkt bezieht sich nicht nur auf den Bestand. Daszeigt ein Blick auf die jüngste Entwicklung der Baugenehmigungen. Von Septemberbis Ende des vergangenen Jahres ist die Zahl der Genehmigungen wieder deutlichgestiegen. Auf das Gesamtjahr bezogen sind die Baugenehmigungen 2024 allerdingsim Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent gesunken. In absoluten Zahlen war daseine Reduktion von knapp 59.000 auf gut 51.000.Neben dem erhöhten Zinsniveau und der negativen Konjunkturentwicklung bremstenden Neubau hohe Energie- und Materialkosten, die Vielzahl der Auflagen und derFachkräftemangel in den Baubetrieben. "Daher sind zusätzlich zu den von der sichanbahnenden neuen Bundesregierung geplanten Investitionen in Infrastruktur auchStrukturreformen notwendig. Im Bausektor besteht insbesondere bei derRegulierung noch viel Potential für Vereinfachung im Neubau, die eine weitere