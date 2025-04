Branchenreport für eine qualitativ hochwertige Versorgung der gesetzlich Versicherten vorgestellt

Berlin (ots) - Am 3. April 2025 haben die fünf Gesundheitshandwerke aus

Augenoptikern, Hörakustikern, Orthopädieschuhtechnikern, Orthopädietechnikern

und Zahntechnikern im Haus der Bundespressekonferenz den "Branchenreport der

Gesundheitshandwerke 2025: Für eine qualitativ hochwertige Versorgung der

gesetzlich Versicherten" vorgestellt.



Dies ist der erste Branchenreport der Gesundheitshandwerke, die sich als

Arbeitsgemeinschaft gemeinsam für eine gesicherte Versorgung mit individuell

hergestellten und angepassten Hilfsmitteln und Zahnersatz sowie für die Belange

ihrer Betriebe und deren Beschäftigten einsetzen.





Der Branchenreport ist eine Bestandsaufnahme der aktuellen Lage in den Gewerken

und orientiert sich an einer soliden Datenbasis. Einerseits dient er als

Anregung für eine ergebnisorientierte Debatte, um die Versorgungsqualität zu

sichern und zu verbessern. Andererseits beschränkt er sich dabei nicht nur auf

einen reinen Sachbericht, sondern beinhaltet darüber hinaus auch politische

Forderungen.



Die Präsidenten der Verbände nehmen nachfolgend Stellung.



Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha):



"Wir sind zurecht ein strengreglementierter Gesundheitsberuf, bei dem nur der

Meister 'Hand anlegen darf'. Das hat seine guten Gründe in der

Gefahrengeneigtheit unseres Handelns. Wir sind wichtig, gut und verlässlich für

das deutsche Gesundheitswesen und vor allem für die Menschen, die in Deutschland

leben."



Christian Müller, Präsident des Zentralverbandes der Augenoptiker und

Optometristen (ZVA) :



"Mit unserem Bericht vollziehen wir einen Perspektivwechsel: Wir schauen nicht

durch die Brille der Krankenkassen auf die Versorgung, sondern wir nehmen die

Position unserer Kollegen, unserer Betriebe ein."



Jens Schulte, Präsident des Spitzenverbandes Orthopädie-Schuhtechnik (SpiOST):



"So kann es nicht weitergehen, denn das System beginnt auf der administrativen

Ebene zu kollabieren. Wir müssen dafür sorgen, dass immer knapper werdende

Ressourcen nicht für bürokratischen Aufwand, sondern wieder für die Versorgung

der Menschen genutzt werden. Ohne ein Mindestmaß an Vertrauen gegenüber den

Leistungserbringern wird das nicht funktionieren."



Alf Reuter, Präsident des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik

(BIV-OT):



"Wir stehen für eine qualitativ hochwertige, wohnortnahe und individuelle

Versorgung der Menschen in Deutschland. Wir stehen für Fachkompetenz, für

Innovationskraft und für eine nachhaltige Stärkung des Gesundheitssystems. Wir

sind bereit Verantwortung zu übernehmen."



Dominik Kruchen, Präsident des Verbandes Deutscher Zahntechniker-Innungen

(VDZI):



"In den Berufen der Gesundheitshandwerke geht es um patientenspezifische

Versorgungen, zumeist mit gesundheitshandwerklichen Sonderanfertigungen. Diese

sind fast alles kleine Kunstwerke, welche mit hochwertigen Materialien durch

Fachkräfte hergestellt werden. Gesundheit, Ästhetik und die Arbeit für oder am

Menschen sind für junge Menschen Elemente eines attraktiven Berufsbilds."



Die Arbeitsgemeinschaft der Gesundheitshandwerke wird sich auch in der gerade

gestarteten 21. Legislaturperiode des Deutschen Bundestags aktiv und konstruktiv

in die politische Diskussion einbringen sowie sich für die Belange der zu

versorgenden Menschen und der Handwerksbetriebe einsetzen.



Der "Branchenreport der Gesundheitshandwerke 2025: Für eine qualitativ

hochwertige Versorgung der gesetzlich Versicherten" ist hier (https://www.zdh.de

/fileadmin/Oeffentlich/UDH/Themen/Gesundheitshandwerke/2025_Branchenreport_der_G

esundheitshandwerke.pdf) abrufbar :



https://ots.de/YFivmc



Die Rolle der Gesundheitshandwerke im Gesundheitssystem



Augenoptiker, Hörakustiker, Orthopädieschuhtechniker, Orthopädietechniker und

Zahntechniker versorgen die Bevölkerung mit individuell ausgewählten und

angepassten Medizinprodukten und Dienstleistungen. Sie zählen zu den

systemrelevanten Gesundheitsberufen. Deutschlandweit gibt es etwa 30.000

Betriebe der Gesundheitshandwerke, die als Arbeitgeber ca. 192.000 Menschen

beschäftigen, davon sind knapp 17.000 Auszubildende.



