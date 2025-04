Deutsche können Schulden nicht bezahlen - Was kann ich tun, wenn ich einer davon bin? (FOTO)

Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Laut dem Schuldner-Atlas 2024 sind mehr als 5,5

Millionen Deutsche überschuldet - Tendenz steigend. Für Betroffene stellt sich

die drängende Frage: Wie komme ich aus dieser Situation heraus? Von der ersten

Bestandsaufnahme über Verhandlungen mit Gläubigern bis hin zur Unterstützung

durch Schuldnerberatungen gibt es konkrete Schritte, die helfen können, wieder

finanziellen Spielraum zu gewinnen.



"Die wichtigste Regel ist: Nicht abwarten, sondern handeln", erklärt

Inkasso-Profi Philipp Kadel. "Je früher man sich einen Überblick verschafft und

Hilfe sucht, desto besser stehen die Chancen, den Schuldenberg abzubauen."

Nachfolgend verrät er Ihnen, was Sie tun können, wenn Sie Ihre Schulden nicht

zahlen können.





Frühzeitige Kommunikation mit dem GläubigerGerät eine Person in eine finanzielle Schieflage und kann ihrenZahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, ist der erste und zugleich wichtigsteSchritt die frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Gläubiger. Eineoffene Kommunikation ermöglicht verschiedene Lösungen, darunterRatenzahlungsvereinbarungen, Stundungen oder eine Kombination beider Optionen.Erfolgt hingegen keine Rückmeldung, bleibt dem Gläubiger lediglich die Annahme,dass der Schuldner die Zahlung verweigert. Infolgedessen werden automatischMahn- und Inkassoverfahren eingeleitet.Ein solches Versäumnis führt unweigerlich zu zusätzlichen Kosten. Diese könnendurch die Beauftragung eines Inkassodienstleisters, ein Mahnverfahren vorGericht oder eine zwangsweise Vollstreckung durch einen Gerichtsvollzieherentstehen. Gerichtskosten und weitere Gebühren summieren sich schnell underhöhen die finanzielle Belastung beträchtlich. Philipp Kadel betont daher:"Diese Folgekosten lassen sich vermeiden, indem frühzeitig auf den Gläubigerzugegangen wird. Wer offen kommuniziert, kann in den meisten Fällen einevernünftige Lösung finden."Konsequenzen fehlender Kommunikation und Möglichkeiten zur SchuldenbewältigungErfolgt keine fristgerechte Reaktion, kann der Gläubiger einenVollstreckungstitel erwirken, was weitere negative Konsequenzen nach sich zieht.Neben einer gerichtlichen Durchsetzung der Forderung drohen zusätzlicheMaßnahmen wie Lohnpfändungen, Einträge im Schuldnerregister oderKontopfändungen. Diese Schritte verschlechtern die Bonität nachhaltig underschweren künftige finanzielle Transaktionen. Insbesondere Arbeitgeber undBanken reagieren auf solche Einträge oft negativ, was die berufliche undwirtschaftliche Lage des Schuldners weiter verschärfen kann.