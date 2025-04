bonprix launcht neue Circular Collection mit Digitalem Produktpass (FOTO)

Hamburg (ots) - Mit der neuen Frühlingssaison präsentiert bonprix die

mittlerweile fünfte Circular Collection und setzt damit erneut ein klares

Zeichen für Kreislauffähigkeit und Transparenz in der Modebranche. Im

Mittelpunkt steht der Digitale Produktpass: Jeder Artikel ist mit einem QR-Code

ausgestattet, der zu einer digitalen Produktseite mit umfassenden Informationen

zum Kleidungsstück führt. Die Kollektion ist Teil der Bündnisinitiative

"Implementing Circularity in the Textile Industry" des deutschen

Textilbündnisses, das kreislauffähige Lösungen in der Textilwirtschaft

vorantreibt.



Farbenfrohe Frühlingsmode - nachhaltiger und langlebiger







