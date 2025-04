Warum VIA Immo die beste Lösung für Berufstätige ist (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Ahrensburg (ots) - Viele Berufstätige unterschätzen die Möglichkeit, mit einervermieteten Immobilie Vermögen aufzubauen - selbst ohne große Ersparnisse.Stefanie Gerds und ihr Team von VIA Immo zeigen, wie Arbeitnehmer mitdurchdachten Strategien und einem Rundum-Service sicher in Immobilieninvestieren können. Für wen sich dieses Modell lohnt, welche Risiken es gibt undwie das Ganze in der Praxis funktioniert, erfahren Sie hier.Jung, ehrgeizig, voller Energie - und doch finanziell gefangen: Millionen vonArbeitnehmern zwischen 21 und 45 Jahren investieren Tag für Tag in ihreKarrieren, zahlen hohe Mieten, kämpfen mit steigenden Lebenshaltungskosten undhoffen auf eine sichere Zukunft. Doch am Monatsende bleibt oft nur Frustration:kaum Ersparnisse, keine Aussicht auf Eigentum, geschweige denn ein solidesVermögen. Die traurige Wahrheit: Viele ahnen nicht, dass ihr Traum vonfinanzieller Unabhängigkeit in greifbarer Nähe liegt - wenn sie nur das richtigeWerkzeug nutzen würden. Während klassische Sparmodelle von Inflation zerriebenwerden, öffnet ein strategisches Immobilieninvestment die Tür zu nachhaltigemVermögensaufbau, einer inflationsgeschützten Altersvorsorge und passivemEinkommen. Und dennoch zögern die meisten, halten Investitionen für ein Privilegder Reichen und übersehen die fatalen Konsequenzen ihres Nicht-Handelns. "Diegrößte Illusion ist zu glauben, man könnte sich später noch etwas leisten, wennman jetzt nichts tut", warnt Finanzexpertin Stefanie Gerds von VIA Immo. "Werheute zögert, zahlt morgen doppelt - sei es durch steigende Preise, verloreneChancen oder eine Rente, die hinten und vorne nicht reicht. Geld verliert anWert, Zeit lässt sich nicht zurückkaufen - aber wer klug investiert, kann sichbeides sichern.""Wer den Mut hat zu handeln, wird überrascht sein, wie einfach es sein kann,sich finanziell von Monat zu Monat ein Stück mehr Freiheit zu erkaufen - ohnedabei den eigenen Lebensstandard einzuschränken", versichert Stefanie Gerds undsetzt genau hier mit der "VIA - Vermietete Immobilie als Altersvorsorge" an.Während viele Arbeitnehmer glauben, Eigentum sei nur für Besserverdiener oderErben erreichbar, beweist Stefanie Gerds das Gegenteil: Ihr Konzept ermöglichtes, mit einer strategisch gewählten vermieteten Immobilie gezielt Vermögenaufzubauen - ohne komplizierte Prozesse, ohne hohe Ersparnisse und ohneVerwaltungsaufwand. Gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner André Sack begleitetsie ihre Kunden durch den gesamten Prozess: Von der ersten Beratung über die